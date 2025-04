Biranje novih papi kroz povijest: Evo koliko su trajale najduža i najkraća konklava

Riječ konklava (lat. conclave, "zaključano mjesto") označava zatvoreni skup ili sastanak, najčešće u kontekstu Katoličke crkve. Konkretno, u tom smislu, konklava je skup kardinala koji se okupljaju u Sikstinskoj kapeli u Vatikanu kako bi izabrali novog papu nakon smrti ili ostavke prethodnog pape. Tijekom konklave kardinali su izolirani od vanjskog svijeta kako bi se osigurala tajnost i neovisnost procesa izbora. Nakon smrti pape Franje, konklava bi trebala započeti 5. svibnja, nakon devetodnevnog razdoblja žalovanja koje počinje na dan sprovoda.

Dok kardinali odlučuju, nije im dopušten nikakav kontakt s vanjskim svijetom. Riječ je o tradiciji koja datira stoljećima unatrag, no koja nije uvijek prolazila tako glatko kako bi Vatikan želio. Primjerice, sredinom 13. stoljeća, jedna je konklava trajala gotovo tri godine, točnije 33 mjeseca. Započela je 1268. i završila 1271., kada je izabran Grgur X. Kako bi ubrzali konklavu, mještani su skinuli krov s zgrade u kojoj su kardinali raspravljali i ograničili njihove obroke na kruh i vodu, prenosi Sky News.

Kako bi spriječio ponavljanje takve situacije, Grgur je 1274. dekretom odredio da će kardinali dobivati samo jedan obrok dnevno ako konklava potraje dulje od tri dana. Kruh, voda i vino bili bi na jelovniku ako bi konklava trajala više od osam dana. Dok su obroci koji se danas poslužuju daleko od gurmanskih, kardinali neće ostati gladni - bez obzira koliko dugo budu birali.

S druge strane, prije 1274. događalo se da papa bude izabran istog dana kada je umro njegov prethodnik. No nakon toga, Crkva je odlučila pričekati najmanje deset dana prije prvog glasanja. To je kasnije produljeno na 15 dana kako bi kardinali imali vremena stići u Rim. Najbrža konklava koja je poštivala pravilo od deset dana bila je izbor Julija II. 1503. godine. On je izabran u samo nekoliko sati, prema vatikanskom povjesničaru Ambrogiju Piazzoniju.

