Pristižu dobre vijesti: Dosad tri županije nemaju novooboljelih

U Hrvatskoj je 1079 oboljelih od COVID-19. Još jedna osoba je preminula u KB Dubrava, pa je tako ukupno osam preminulih. Na respiratoru je 39 bolesnika, a 92 pacijenata je izliječeno

10:30 - U Šibensko-kninskoj županiji nema novooboljelih od COVID-19. Na Odjelu infektologije hospitalizirano je deset pacijenata pozitivni na virus SARS-CoV-2, od jučer je jedna osoba primljena a tri su otpuštene. Tri pacijenta i dalje su na respiratoru u KBC Split. Šest osoba je u karanteni od kojih su četiri državljani Republike Hrvatske i dvoje stranaca. U posljednja 24 sata u Policijskoj upravi šibensko-kninskoj zaprimljene su dvije dojave o kršenju mjera samoizolacije za koje je provjerom utvrđeno da nije bilo kršenja navedenih mjera - istakli su u subotu ujutro iz stožera šibensko kninske županije.

10:25 - "Tužan sam zbog Imunološkog. Zamislite da smo mi uništili Nastavni zavod za javno zdravstvo. Vlade se mijenjaju. Nitko nije odgovarao za to, za Imunološki. U dva doma zdravlja od idućeg tjedna će se raditi 'drive in' testiranje. Moći će se testirati u Domu zdravlja Istok i Domu zdravlja Zapad, a u tjednu iza i u Domu zdravlja Centar", kazao je Milan Bandić koji je danas posjetio NZZJZ Andrija Štampar gdje se odvija 'drive' in testiranje.

10:22 - Zbog lažiranja propusnice sisačka policija je provela kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca, objavljeno je danas na internestkim stranicama Policijske uprave sisačko moslavačke. Naime, provedenim kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je 61-godišnjak kao vlasnik trgovačkog društva s područja Hrvatske Kostajnice, suprotno Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj, izradio lažnu propusnicu koju je potom izdao i dao 59-godišnjaku koji nije zaposlen u njegovom trgovačkom društvu, a koju je 3. travnja, 59-godišnjak uporabio kao pravu na kontrolnom punktu, na području Policijske uprave sisačko-moslavačke. Osumnjičeni će biti kazneno prijavljeni zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela krivotvorenje isprave.

10:14 - Ni u subotu u Istarskoj županiji nema novooboljelih od Covid-19, a 29 uzoraka brisa osoba koji su u četvrtak poslani na analizu u zagrebačku Kliniku za infektivne bolesti, su negativni potvrdio je jutros načelnik županijskog Stožera civilne zaštite Dino Kozlevac. Dodaje da su u međuvremenu dva pacijenta u pulskoj Općoj bolnici tijekom jučerašnjeg dana izliječena.

"Od 29 ispitanih uzoraka brisa, svi su negativni na koronavirus (COVID-19). Nema novooboljelih, dva su pacijenta izliječena a u Istarskoj županiji trenutno brojimo ukupno devet izliječenih"- naveo je Kozlevac u priopćenju. Ističe da u Istarskoj županiji drugi dan za redom te ukupno četvrti put ovaj tjedan nema novooboljelih. U Istri su inače do sada ukupno zaražene 74 osobe.

Prema informacijama iz županijskog Stožera civilne zaštite tijekom petka na Odjelu za infektologiju Opće bolnice Pula i terenskim uzorkovanjem uzeto je čak 80 uzoraka briseva koji su dostavljeni u laboratorij u Zagreb te će o rezultatima nalaza javnost biti naknadno obavještena. "Zahvaljujem građanima što su ovim trenucima iznimno disciplinirani i drže se propisanih mjera. Idemo dalje ovim tempom, ostanimo doma jer to je u ovom trenutku najvažnije", poručio je Kozlevac.

Video: KB Dubrava - Postavljeni vojni šatori

9:43 - Stožer civilne zaštite Šibensko-kninske županije u protekla dva dana raspodijelio je zaštitnu opremu gradskim i općinskim stožerima civilne zaštite na području Šibensko-kninske županije s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa i ublažavanja posljedica izazvanih trenutnom epidemiološkom situacijom vezano uz virus SARS-CoV-2.



Gradovima Šibeniku, Kninu, Drnišu, Vodicama i Skradinu podijeljeno je po 100 komada perivih maski i po 1000 komada rukavica. Općinama Bilice, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Pirovac, Primošten, Promina, Rogoznica, Ružić, Unešić i Tribunj po 50 komada maski i po 500 komada rukavica. Općinama Murter-Kornati i Tisno podijeljeno je po 200 komada perivih maski i po 1000 komada rukavica. Zaštitna oprema je nabavljena sredstvima Proračuna Šibensko-kninske županije.



Jučer je Stožeru civilne zaštite Šibensko-kninske županije isporučena pošiljka od 1 500 komada univerzalnih pamučnih maski, kao donacija Đakovačke tvrtke Hemco d.o.o. koja se bavi proizvodnjom zaštitne odjeće i opreme. Ova donacija uvelike će pomoći svima koji su u okviru svoje službe ili kroz volonterstvo uključeni u pomoć građanstvu za vrijeme borbe protiv pandemije koronavirusa. Ovim putem javno zahvaljujemo tvrtki Hemco na pomoći našoj zajednici - ističu is stožera šibensko kninske županije

9:36 - "Treći dan zaredom, Virovitičko-podravska županija nema novozaraženih osoba od koronavirusa. Prema informaciji iz Stožera civilne zaštite Virovitičko-podravske županije, i nadalje na našem području ima dvoje oboljelih od bolesti COVID 19. Njihovo stanje je stabilno i nalaze se u kućnoj izolaciji. Poštujte epidemiološke i sigurnosne upute. #ostanidoma", napisali su na Facebook stranici Virovitičke županije.

8:10 - U Hrvatsku se danas vraćaju hrvatski državljani iz Italije, Portugala, Španjolske i Švedske. U koordinaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova te Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Vlada RH osigurala je komercijalne repatrijacijske letove zrakoplovne kompanije „Croatia Airlines“. Letovi su planirani za danas u popodnevnim satima. Riječ je o tri leta na relaciji Zagreb-Rim-Zagreb, Zagreb-Lisabon-Madrid-Zagreb te Zagreb-Stockholm-Zagreb. Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman dat će izjavu medijima u 11 sati ispred MVEP-a u povodu današnjih repatrijacijskih letova.

7:20 - Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj muftija Aziz Hasanović kazao je da razumije svakog vjernika koji iskazuje svoju žal što ne može već treći petak obaviti bar tjednu molitvu u džamiji, ali je naglasio da je pod opasnosti od pandemije za cijeli svijet individualna molitva jedino rješenje.

Život i zdravlje pojedinca i zajednice u islamu je na prvom mjestu. Temeljem toga, poštivanje nadležnih službi je obveza (fard). Samo takvim pristupom i čvrstom disciplinom možemo nadvladati trenutnu situaciju, kazao je muftija Aziz Hasanović za Hinu.

Video: Pogledajte što predviđaju naši znanstvenici: Koliko bi mogla trajati pandemija?

7:10 - Ravnateljica zagrebačke Klinike za infektivne bolesti Alemka Markotić u petak je čestitala hrvatskim medijima na profesionalnom i kontroliranom prenošenju informacija građanima, što je označila bitnim razlogom za uspješnu borbu protiv koronavirusa. Markotić je za RTL Danas izjavila kako je posao i liječnika i novinara da pomognu drugima, njezin da pomaže kao liječnik infektolog, a novinara da javnosti profesionalno prenose informacije vezane uz virus i njegovo suzbijanje.

"Vi novinari činite jednu ogromnu stvar i doista vam čestitam svima na profesionalnosti. Sigurno je utjecaj medija jedan od razloga što smo ovako uspješni jer ste vrlo profesionalno, vrlo jasno i kontrolirano prenosili pozitivne informacije stanovništvu", poručila je.

Zahvalila je i građanima većina kojih se u ovoj situaciji odgovorno ponaša, a da je aktualna situacija s koronavirusom u Hrvatskoj zadovoljavajuća potvrđuju, ističe, i međunarodne analize, ne samo domaće. Vjeruje da će se u zaustavljanju širenja virusa dobro organizirati i u mjestima gdje se javljaju novi slučajevi zaraze, posebno u Dalmaciji. "Naš jug, Dalmacija i Dubrovnik, kroz stoljeća su bili avangardni i u kulturi, sportu, znanosti, svemu, pa smo sigurni da će biti i u obrani od koronavirusa", istaknula je Markotić.

Uspiju li te regije i njihovi stanovnici širenje virusa držati pod kontrolom, vjeruje da bi u naredna tri tjedna Hrvatska mogla dosegnuti "plato", a onda možda i pad broja zaraženih.