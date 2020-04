'Postrožit ćemo mjere prema onima koji se grupno okupljaju, imamo dronove'

Župan Osječko-baranjske županije, u kojoj su sinoć umrle četiri osobe, najavio je strože mjere u borbi protiv širenja epidemije koronavirusa, a odnosit će se na one koji se okupljaju u grupama.

"Iako smo imali četiri preminula, imamo pod kontrolom sve. Rast je linearan, nemamo ekspanziju. Nažalost, četiri osobe su preminule, osobe su starije dobi. I bili su zaraženi koronavirusom", kazao je u subotu navečer župan Ivan Anušić za RTL

Ocijenio je da se Slavonci "dobro drže mjera", ali da se tih preporuka ne pridržavaju svi, među kojima uglavnom mladi.

"Naravno, ne slušaju svi. Ljudi lagano izlaze van jer je lijepo vrijeme, nalaze se u parkovima, većinom su to mladi ljudi i dovode u opasnost svoje roditelje, bake i djedove. Očito, na to moramo obratiti pozornost. Ono što je ključno reći, Slavonci se dobro drže mjera", rekao je župan Osječko baranjske županije u kojoj je do sada 77 slučajeva zaraze koronavirusom.

Anušić je najavio je uvođenje strožih mjera. "Kad govorimo o dronovima, uveli smo dronove koji promatraju okupljanja, ali mogu i snimiti temperaturu ljudi. Postrožit ćemo mjere. Te mjere će se odnositi na one koji se okupljaju u grupama što je zabranjeno", rekao je.

Osječko-baranjski župan smatra da bi pod određenim protokolima trebalo otvoriti zelene tržnice.

Ako trgovački centri rade, ulaze ljudi, kupujemo voće i povrće iz uvoza, ne vidim razlog da se pod određenim protokolima ne otvore zelene tržnice da bi svoje proizvode mogli prodavati naši poljoprivrednici i OPG-ovi. Moramo naći "balans između ekonomije i zdravlja. Problem je što mi uvijek gledamo kako izigrati zakon a ne se ponašati u skladu s mjerama", ocijenio je župan Anušić.

