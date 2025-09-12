Naši Portali
NESTANAK PRIJAVILA PRIJATELJICA

U hrvatskim vodama pronađeno tijelo djevojke koja se utopila u Crnoj Gori: Povukli ju valovi dok se slikala na stijenama

Policijski brod Krapanj u ophodnji šibenskim kanalom
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Damir Ramović/Hina
12.09.2025.
u 17:53

U akciji pronalaska tijela sudjelovali su ronioci Regionalnog centra iz Bijele uz podršku ekipa Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, plovne jedinice te helikoptera crnogorskog MUP-a.

U hrvatskim vodama između Prevlake i Cavtata u petak je pronađeno tijelo mlade srbijanske državljanke koja se u četvrtak utopila kod poluotoka Luštice, kod Herceg Novog u Crnoj Gori, javili su crnogorski mediji. Djevojka iz Vrnjačke Banje utopila se u četvrtak oko 15 sati, nakon što su je veliki valovi povukli sa stijena u more. Njezin nestanak prijavila je prijateljica.

Crnogorski mediji navode da su djevojku povukli valovi dok se na jednoj od stijena fotografirala s prijateljicom. Potraga je počela u četvrtak, a nastavljena je u petak ujutro. Spasioci su u četvrtak poslijepodne uočili tijelo djevojke koje je plutalo, no loše vrijeme i veliki valovi spriječili su ih da mu se približe u blizini rta Veslo.

U akciji pronalaska tijela sudjelovali su ronioci Regionalnog centra iz Bijele uz podršku ekipa Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama, plovne jedinice te helikoptera crnogorskog MUP-a.

