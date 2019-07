'U HDZ neću ući, to nije bio Plenkovićev uvjet'

Na izvanrednoj sjednici u petak sabor je izglasao povjerenje novim ministrima, ali i dvojici novih potpredsjednika Vlade - Davoru Božinoviću i Zdravku Mariću. Oporba je pritom kao jednu od glavnih zamjerki navela nejasne razloge rekonstrukcije.

Ministar financija i novi potpredsjednik Vlade Zdravko Marić komentirao je njihove kritike za N1.

- Naravno da se uvijek propituju dodatni elementi, ali njegovo je pravo kao predsjednika Vlade, koji je najodgovornija osoba ne samo u Vladi nego i u državi, da pokrene i poduzme određene aktivnosti - poručio je Marić.

Osvrnuo se i na nagađanja da je premijer Andrej Plenković preuzimanje nove funkcije uvjetovao Marićevim ulaskom u stranku. Kazao je da u HDZ neće ući, ali da je zahvalan jer su mu ukazali povjerenje.

- Nekoliko puta smo imali i takve vrste razgovora, ali ono što on i ja razgovaramo su prije svega ekonomske i financijske teme. Znate i sami da premijer jako velik naglasak stavlja na ekonomska pitanja - i u našem programu i on kao premijer na tome stalno inzistira, kako još jače pokrenuti hrvatsko gospodarstvo jer nam je to jedan od osnovnih prioriteta. Kratki odgovor na to pitanje - moja odluka je bila da, ako mogu pomoći u ovakvom kapacitetu, ja sam s tim suglasan i tako sam povjerenje dobio.

Dodao je i da činjenica da najveća hrvatska stranka daje povjerenje jednom čovjeku koji nije njezin član da obnaša funkciju ministra svjedoči da iskaznica HDZ-a nije uvijet za dolazak na važne pozicije.

- Samo rezultati su ono što je mjerljivo i što bi trebalo gledati kod svakoga od nas - smatra Marić.

Kazao je i da je vizija i provedba programa Vlade bio osnovni kriterij po kojem su izabrani novi ministri.

- Ali svakome se nađe zamjerka. Koja je osnovna zamjerka meni? To što sam radio u Agrokoru. Radio sam u Agrokoru kao najvećoj privatnoj komapniji u Hrvatskoj i šire u regiji.

- I s Todorićem i s poduzetnikom Jollyjem imao sam dobar odnos i ne vidim razlog da to skrivam ili bježim od toga. Ali ključno je li taj odnos vodio prema nečemu što sam napravio, a nisam smio. Odgovorno tvrdim da nisam - zaključio je Marić.