U Gospiću osvanuo grafit 'obješenog Pupovca', gradonačelnik: Zašto bih ja to osuđivao? Nije ovo Jugoslavija

U Gospiću je u petak bio nacrtan grafit, koji je poslije netko prebojio, s obješenim ljudskih likom ispod kojeg je pisalo Pupovac, što je ličko-senjski župan Ernest Petry (HDZ) osudio i ocijenio govorom mržnje, a gradonačelnik Karlo Starčević (HSP) je rekao kako ne vidi razlog za osudu.

Petry i Starčević izjavili su za Hinu kako im nije poznato ni tko je grafit nacrtao ni tko ga je prebojio u bijelo te po čijem se nalogu to dogodilo.

U Srpskome narodnom vijeću (SNV) ocjenjuju da je grafit očiti “govor mržnje” te podsjećaju da su i po širem centru Zagreba prije dvije godine crtani slični grafiti govora mržnje upućeni predsjedniku SDSS-a Miloradu Pupovcu.

SNV to smatra “sramotnim činom” i pozivom počinitelja “na ubojstvo predstavnika srpske nacionalne zajednice” te ističe kako ni nakon dvije godine nisu pronađeni autori zagrebačkih grafita.

Na portalu SNV-a "Novosti" piše da nisu poznati “oni koji su stavili na zid ovu sramotu”, ali su zato “itekako poznati oni koji nadahnjuju ekstremiste u njihovom pokušaju ponovne ustašizacije Hrvatske”.

Ernest Petry je rekao da kao župan osuđuje svaki govor mržnje te kako smatra da je “došlo vrijeme da se vodi briga o gospodarskom razvoju Like i cijele županije, a ne da se vrijeđamo po bilo kojoj osnovi”.

Nije mu poznato tko je to učinio, ali smatra da “takva djela proizlaze iz ideja osoba koje ne gledaju na bolju budućnost županije i Hrvatske kao zemlje članice Europske unije”.

Gradonačelnik Gospića Starčević pak nije izričito osudio grafit.

“Nisam u Gospiću. Zbog čega bih ja to osuđivao, nešto o čemu pojma nemam? Tako se osuđivalo u Jugoslaviji, fućka mi se za Jugoslaviju. Zašto to ne bi bila i sloboda govora? Ne zanima me to, nisam vidio, ja nisam policajac. Ako je negdje netko objesio Milorada Pupovca, onda zna i zašto, onda je tu i policija da vidi zašto ga je objesio, koji je problem. Ja ne mogu biti izvršitelj nekakve pravde samo zato što sam gradonačelnik”, rekao je Starčević.

Na primjedbu da je župan Petry osudio grafit kao govor mržnje, Starčević je rekao: “Možda je čak i on to napravio. Oni su do podne u koaliciji, HDZ i Pupovac, a popodne u ratu, kako im je potrebno.”

Glasnogovornik SNV-a Eugen Jakovčić rekao je za Hinu "da SNV i gospodin Pupovac nemaju saznanja tko je nacrtao grafit, da su prijavili policiji ne bi li se otkrilo tko je počinitelj."

Na pitanje zna li tko je grafit prebijao Jakovčić je odgovoro da se prije kratkog vremena čuo s Pupovcem o tome i da ni njima nije poznato tko je to učinio.

