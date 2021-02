U Gajnicama opet izbio požar: 'To očito nije slučajno. Ovo je pokušaj ubojstva!'

Samo dvadesetak dana nakon što je izbio požar usred noći u zagrebačkim Gajnicama, ponovno se dogodilo i ovog vikenda. Iako nije bilo ozlijeđenih, stanovnici Peruanske ulice u strahu su od potencijalnog piromana.

- Probudio me je dim. Nisam ja znala. Ja sam otvorila vrata. Dim je suknuo i vruća i odbacilo me je, ispričala je Veronika Bartol, a neki ovaj čin smatraju i pokušajem ubojstva.

- Ljudi pričaju da je piroman jer ti požari očito nisu slučajni. Nisu samozapaljivi, nisu zbog instalacija, kvarova, govori Miroslav.

- Bilo je toliko dima da ja nisam vidio ništa ispred sebe, ispričao je za RTL Borna Vajdić.

- A strah me je. Znate da me je strah. Dugo sam budna i gledam hoću li vidjeti nekog čudnog da ide prema vratima, ali ne vidim. A možda je to netko iz zgrade, govori Blaženka iz zgrade.

Neki pak špekuliraju da se radi o nekome iz zgrade, a stanovnik Drago prepričava kako je već više mjesta u tom kvartu gorjelo.

- Na ulazu gdje je znak. Ne znam kako se zove ulica. Pa onda ovde na ulazu kanta za smeće. Na osmom katu. I ovdje na osmom katu. I tamo se smetlarnik zapalio, govori.

Policija zasad građanima govori kako su upoznati sa situacijom, a vatrogasci su dali i konkretne savjete u slučaju požara.

- U slučaju da se dogodi na hodniku - automatski zatvoriti vrata, zabraviti sve, izaći na prozor, udahnuti svježi zrak i čekati pomoć tj. vatrogasce. Ako se dogodi u stanu izaći van, ako je moguće, zatvoriti vrata za sobom i tako spriječiti prolaz dima u hodnik, govori Zoran Grički, zapovjednik vatrogasne postaje Jankomir.