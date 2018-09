'U dualnom obrazovanju naglasak je na praksi, a vjeronauk ostaje zbog ugovora'

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak rekla je u srijedu ispred Banskih dvora da je vjeronauk izborni predmet u svim školama zbog međudržavnih ugovora te da je u dualnom obrazovanju naglasak na radu kod poslodavca, dok u školi učenici imaju samo 20 posto općeobrazovnih predmeta.

"Dualno obrazovanje označava sustav obrazovanja gdje je naglasak na radu kod poslodavca, a u školi imate samo 20 posto općeobrazovnih predmeta - hrvatski, strani jezik, vrlo malo matematike, vrlo malo informatike", rekla je ministrica Divjak odgovarajući na pitanje novinara vezano uz ukidanje nekih predmeta poput geografije, povijesti i biologije u programima dualnoga obrazovanja, dok istodobno ostaje vjeronauk.

"No, ovdje su u pitanju konkretno četiri zanimanja: dimnjačar, staklar, trgovac i kozmetičar, i treba se pitati je li njima važnija geografija ili im je važnija njihova struka kod poslodavaca. To smo napravili po uzoru na Austriju i Njemačku koje to točno tako imaju", istaknula je Divjak.

Što se tiče vjeronauka, rekla je ministrica, on je zbog naših međudržavnih ugovora svuda izborni predmet, a u alternativi mu je etika.

Eksperimentalni program dualnoga obrazovanja provodi se od ove školske godine u trogodišnjim programima za četiri zanimanja (prodavač, dimnjačar, staklar i kozmetičar) u 13 škola u Hrvatskoj.

