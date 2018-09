HNS: Žao nam je što su kolege u Mostu ljubomorni

Most nezavisnih lista pozvao je u petak ministrica obrazovanja Blaženku Divjak da podnese ostavku jer joj je, tvrde, vlastita promocija važnija od djece, dok joj je reforma obrazovanja pala već na običnoj administrativnoj proceduri nabave udžbenika za djecu iz socijalno ugroženih obitelji.

Hrvatska narodna stranka je na svom Facebook profilu objavila post u kojem su stali u obranu ministrice. Naime, poručili su Mostu da je sve što oni kažu najtužniji oblik populizma.

"Sve što MOST nezavisnih lista govori najtužniji je oblik populizma jer jedno je o reformama pričati, a drugo ih provoditi. MOST i reforme, naime, su dijametralno suprotni pojmovi i to je valjda svima u Hrvatskoj jasno. Znanstvenica i profesorica Blaženka Divjak prva je ministrica znanosti i obrazovanja koja je reformu obrazovanja dovela do učionica, to je povijesni podatak i žao nam je što su kolege u MOST-u na to ljubomorni.

#ŠkolaZaŽivot krenula je u 74 hrvatske škole, od iduće godine ulazi frontalno u sve škole, i da, bit će izazova na putu, ali smo ih svi zajedno spremni riješiti i svaki konstruktivan doprinos tome procesu je dobrodošao - sviđalo se to populistima opasnih namjera MOST-u i Davoru "Di su pare" Bernardiću ili ne", stoji u objavi.