U drugom se krugu bore za mjesto župana te prve ljude Karlovca i Ozlja

HDZ i SDP u Karlovcu su dan nakon izbora i objavljenih rezultata, komentirali podatke i izborne rezultate. Nada Murganić, šefica HDZ-a Karlovačke županije kazala je da će se županija zapraviti, ali u potpunosti nakon drugog kruga izbora u kojemu će, uvjereni su, imati i županicu i gradonačelnika Karlovca.

Od pet gradova u županiji trenutno imaju novu gradonačelnicu Slunja Mirjanu Puškarić, a njihova Lidija Bošnjak koju podupiru, u drugom krugu puca na mjesto prve dame Ozlja sa SDP-ovom Biserkom Vranić.

- HDZ će imati većinu u svim lokalnim jedinicama i Županijskoj skupštini. Imat ćemo županicu i zahvaljujem svim građanima koji su izašli na izbore posebno onima koji su dali povjerenje nama. Smatramo da smo zadržali postojeće stanje i očekujemo još bolje rezultate u drugom krugu – kazala je N. Murganić i dodala da će o sudbini kandidata koji su izgubli izbore odličivati nakon svih izbornih procesa.

Damir Mandić, iako je isprva imao preko 50 posto podrške birača, pa je postojala mogućnost da postane gradonačelnik već u prvom krugu, sa 47 posto podrške birača ide u drugi krug s Davorom Petračićem, kandidatom koalicije SDP-a. Zanimljivo je da je Mandić dobio oko 2000 glasova više od liste HDZ-a koju je nosio, pa HDZ prvi puta nema većinu u Gradskom vijeću Karlovca.

- Spreman sam na suradnju sa svima, na otvorenost i dijalog, kako sam radio i do sada, na međusobmo uvažavanje. Veću podršku birača meni gledam kao činjenicu da je prepoznat moj rad zadnje četiri godine. No, po meni je glavna podruka ovih izbora svima - puno više otvorenosti, suradljivosti i puno manje isključivosti. Malo sam analizirao stranačke programe i može se reći da 80 posto, ako ne i više, programskih, projektnih prijedloga ili planova svih kandidata u Karlovcu su isti, na istom tragu. U prošlom sazivu, oporbeni su vijećnici na čelu sa Davorom Petračićem imali puno prilika da podrže prijedloge HDZ-a, a zašto nisu, to valjda oni znaju – kazao je Damir Mandić i dodao da poštuje protukandidata, ali da mu podrška birača u ovom krugu daje pozitivan zamah za vjeruju u vlastitu pobjedu.

Kazao je da, po pitanju odnosa snaga u Gradskom vijeću tek slijede razgovori sa političkih opcijama, ali da su podršku umirovljenika već dobili.

Martina Furdek – Hajdin imala je najbolje šanse postati županica u prvom krugu, nedostajalo joj je oko 300 glasova, pa ju je rezultat od 49,41 posto podrške poslau u drugi krug izbora sa SDP-ovim Stjepanom Mikulandrićem.

- Iznimno sam zadovoljna jer imamo većinu u Skupštini županije – kazala je M. Furdek-Hajdin.

Stjepan Mikulandrić i Davor Petračić pozvali su birače da u drugom krugu svakako u što većem broju iziđu na izbora i da biraju pozitivne promjene koje nude. Petračić već činjenicu da HDZ nema većinu Gradskom vijeću Karlovca smatra demokratičnijim od stanja do sada kada je HDZ sa partnerima nadglasavao oporbu.

- Novi gradonačelnik Karlovca morat će usvojti demokraciju kao alat i neće se više moći oslanjati na snagu dizača ruku, nego snagu argumenata. Do sada nije bilo takve situacije da netko nema većinu u Vijeću i nadam se da neće biti nečasnih radnji protiv demokratskog ustroja, ali posao gradonačelnika neće biti lagan, jer isključivo će on diktirati tempo napretka grada – kazao je Davor Petračić, kandidat SDP-a, NL Naš Karlovac, Reformista i HSS-a koji će se, kao i prije četiri godine, u drugom krugu izbora sučeliti s HDZ-ovim Damirom Mandićem.

Izjavu D. Mandića da većina stranaka ima u programu 80 posto istih ideja za razvoj Karlovca, Petračić je komentirao: "rugala se sova sjenici".

- To nije i ne može biti istina, možda on to misli, možda mi i pričamo o istim stvarima, istom cilju, ali mi stvari mislimo odrađivati na sasvim drugačiji način. Imamo drugačiji pristup, a on u četiri godine niti jedan prijedlog oporbe nije usvojio. Baš zato tu njegovu izjavu smatram glumljenjem demokracije. To što Mandić sad predizborno govori, on to ne živi – dodao je Petračić i najavio razgovore sa svim strankama i platformamam koje su ušle u Vijeće i istaknuo da očekuje da im sve oporbene opcije javno iskažu potporu.

Kazao je da ako ne prođe za gradonačelnika, neće biti niti u Gradskom vijeću Karlovca.

- Nisam ideološki obojen i nemam problem s time, grad mislim voditi kao poduzetnik, organizacijom, argumentima i stvarima koji prate poslovanje, jer je i grad Karlovac jedna velika tvrtka – dodao je Petračić.

Stjepan Mikulandrić je kazao da je zadovoljan s 9 mandata u Skupštini Županije i ulaskom u 2. krug obzirom na to kada se u izbore uključio.

- Ovo je nova utakmica, igramo je do zadnje minute i birači će odlučiti. Imamo dobre rezultate, zadržali smo vlast u Ogulinu, Plaškom Kamanju, idemo u drugi krug u Ozlju i Karlovcu i to je iskorak u odnosu na prije četiri godine- rekao je S. Mikulandrić.



Koktelima možete pojačati imunitet: Donosimo jednostavne recepte!