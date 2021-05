Željko Kolar: Pozivam sve ministre koji su u kampanji obećavali investicije na sastanak

Ponovno u prvom krugu izabrani krapinsko-zagorski župan, SDP-ov Željko Kolar poručio je u ponedjeljak s konferencije za novinare da poziva ministre koji su u kampanji posjetili županiju na radni sastanak kako bi dogovorili realizaciju projekata.

Kolar, koji je s 56,5 posto glasova osvojio treći mandat krapinsko-zagorskog župana, zahvalio je biračima na povjerenju u koaliciju SDP-HSS-HSU. Obećao je da će pošten i transparentan rad kroz komunikaciju s ljudima, ali i uz provedene projekte i program za budućnost koji vrlo precizno opisuje strateške projekte, nastaviti i u iduće četiri godine.

„Veseli me da su ministri koji su bili u kampanji ovih 14 dana obećali preko 400 milijuna kuna investicija na području Krapinsko-zagorske županije, koje smo pripremili ja i moj tim. No, oni su ih obećali nekima drugima, a s obzirom da su to projekti svih stanovnika županije uvjeren sam da ćemo ih realizirati“, rekao je.

Pozvao je ministre na radni sastanak kako bi se što prije krenulo u realizaciju projekata.

Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik Županijske organizacije SDP-a, rezultat izbora u Zagorju ocijenio je izvrsnim zbog pobjede u prvom krugu i većine u Županijskoj skupštini.

„Posebno me veseli, osim što je većina naših kandidata i kandidatkinja zadržala upravljačke pozicije koje su imali u gradovima i općinama, da su neki naši kandidati bili tik do pobjede“, rekao je Hajdaš Dončić.

Povjerenik HSS-a za Krapinsko-zagorsku županiju Dražen Čvek zadovoljan je što su uspjeli zadržati klub vijećnika u Županijskoj skupštini te obraniti mjesto načelnika u Općini Hrašćina.

Predsjednik krapinsko-zagorskog HSU-a Josip Kovačić dodao je da se niti jednom nije sumnjalo u takav rezultat na lokalnim izborima.

