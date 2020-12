U Domu za starije Ilok 17 zaraženih koronom: 'Ne znamo kako je došlo do probijanja virusa'

Prema najnovijim podacima županijskog Zavoda za javno zdravstvo Ilok u posljednjih 24 sata, sa 17 novozaraženih virusom Covid-19., bilježi rekordan broj. Dodatni problem predstavlja činjenica i što se korona virus probio i u Dom za starije i nemoćne osobe u Iloku koji broji 178 korisnika.

-Držali smo se od početka epidemije tako da uz provođenje svih traženih epidemioloških mjera nismo imali problema ali virus se, nažalost, ipak probio. Imali smo 26. studenoga 3 zaraženih, a do danas je taj broj narastao na 17. U isto vrijeme imamo i 16 zaraženih djelatnika tako da nam problem postaje i kako organizirati posao radi čega smo morali zaposliti ljude izvana, kaže ravnateljica iločkog doma Darija Nikolić.

Dodaje i kako, na sreću, korisnici imaju blaže oblike bolesti te da je samo jedna osoba prebačena u vukovarsku bolnicu ali da je i on stabilno. U zadnja dva dana u domu su testirani svi korisnici s odjela pojačanje njege kako bi se one pozitivne, ako ih još bude, moglo izolirati. Međutim, još ne znaju kakvi su njihovi testovi jer rezultate do sada nisu dobili.

-Ne znamo niti kako je došlo do zaraze, a ne znamo jer se odjednom ona pojavila kod više korisnika. Da je to bilo kod jedne ili dvije osobe moglo bi se pratiti ali ovako je gotovo nemoguće utvrditi. Imali smo i zaposlenike koji su pozitivni na korona virus iako nisu imali nikakve simptome. Možemo se samo nadati kako će ovo proći brzo i da neće biti većih posljedica, rekao je Nikolić.