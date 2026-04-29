IMAJU TEORIJU

Napadač na Trumpa s popisa je izostavio ravnatelja FBI-a, istražitelji otkrivaju zašto

Press conference at the DOJ about the shooting at the White House Correspondents' Association dinner
Foto: Kylie Cooper/REUTERS
1/8
Autor
Robert Jurišić
29.04.2026.
u 06:49

Vršitelj dužnosti američkog državnog odvjetnika Todd Blanche rekao je u nedjelju da Allen ne surađuje s policijom nakon uhićenja.

Želim ubiti bilo kojeg člana Trumpove administracije kojeg mogu pronaći, osim ravnatelja FBI-a Kasha Patela. Ovo je navodno dio manifesta Colea Allena, napadača iz Bijele kuće, kojeg provjeravaju savezni istražitelji. Zanima ih zašto je Patel izuzet, a izvori su za New York Post otkrili kako imaju teoriju o tome.

Navodno je ovaj izuzetak, navode izvori, proizašao iz želje da izbjegne napad na dužnosnike za provedbu zakona dok se isključivo usredotočio na predsjednika Donalda Trumpa kojeg je kritizirao u manifestu. - Sve bi zapravo bilo samo nagađanje, ali on je odvojio vrijeme da objasni zašto nije ciljao sve agencije za provođenje zakona, pa mislim da je vjerojatno povezano s tim - rekao je izvor iz policije za The Post

Međutim, izvori su rekli da još uvijek istražuju prave motive napadača i ne isključuju drugačije namjere, poput formulacije koja se koristi u pokušaju "manipulacije" čitateljima. Vršitelj dužnosti američkog državnog odvjetnika Todd Blanche rekao je u nedjelju da Allen ne surađuje s policijom nakon uhićenja. Allen, koji je optužen za pokušaj atentata na Trumpa, ostavio je za sobom užasavajući manifest u kojem su detaljno opisana njegova "pravila angažmana" za planirano krvoproliće u subotu navečer - i u kojem je istaknut Patel.

- Dužnosnici administracije (ne uključujući g. Patela): oni su mete, poredani od najvišeg do najnižeg ranga - napisao je 31-godišnji Allen u članku od 1052 riječi koji je prvi put u cijelosti objavio The Post. - Tajna služba: oni su mete samo ako je nužno, a ako je moguće, treba ih onesposobiti nesmrtonosno. Hotelska sigurnost: nisu mete ako je ikako moguće (tj. osim ako ne pucaju na mene) - nastavio je Allen dodajući da se s policajcima Washington Metroa i vojnicima Nacionalne garde treba postupati na isti način.

Diplomirani student CalTecha prkosno se prvi put pojavio na saveznom sudu u ponedjeljak. Suočava se s doživotnim zatvorom. Patel je na konferenciji za novinare u ponedjeljak rekao da je FBI „zahvalan Tajnoj službi Sjedinjenih Država, Ministarstvu domovinske sigurnosti i našim međuagencijskim partnerima... što su brzo reagirali'

Ključne riječi
Cole Allen napad Donald Trump

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

U.S. President Trump and German Chancellor Merz meet at the White House in Washington
17
rat na bliskom istoku

Trump oštro odgovorio Merzu: 'On ne zna o čemu govori...'

Ujedinjeni Arapski Emirati povući će se ovog tjedna iz Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC), dok rat s Iranom potresa globalna energetska tržišta. Emirati su ovu odluku donijeli sada jer će zatvaranje Hormuškog tjesnaca ograničiti utjecaj na tržište nafte. ‘Njemački kancelar Friedrich Merz misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje’, napisao je Trump u objavi na platformi Truth Social

