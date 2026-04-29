Napadač na Trumpa s popisa je izostavio ravnatelja FBI-a, istražitelji otkrivaju zašto

Želim ubiti bilo kojeg člana Trumpove administracije kojeg mogu pronaći, osim ravnatelja FBI-a Kasha Patela. Ovo je navodno dio manifesta Colea Allena, napadača iz Bijele kuće, kojeg provjeravaju savezni istražitelji. Zanima ih zašto je Patel izuzet, a izvori su za New York Post otkrili kako imaju teoriju o tome.

Navodno je ovaj izuzetak, navode izvori, proizašao iz želje da izbjegne napad na dužnosnike za provedbu zakona dok se isključivo usredotočio na predsjednika Donalda Trumpa kojeg je kritizirao u manifestu. - Sve bi zapravo bilo samo nagađanje, ali on je odvojio vrijeme da objasni zašto nije ciljao sve agencije za provođenje zakona, pa mislim da je vjerojatno povezano s tim - rekao je izvor iz policije za The Post.

Međutim, izvori su rekli da još uvijek istražuju prave motive napadača i ne isključuju drugačije namjere, poput formulacije koja se koristi u pokušaju "manipulacije" čitateljima. Vršitelj dužnosti američkog državnog odvjetnika Todd Blanche rekao je u nedjelju da Allen ne surađuje s policijom nakon uhićenja. Allen, koji je optužen za pokušaj atentata na Trumpa, ostavio je za sobom užasavajući manifest u kojem su detaljno opisana njegova "pravila angažmana" za planirano krvoproliće u subotu navečer - i u kojem je istaknut Patel.

- Dužnosnici administracije (ne uključujući g. Patela): oni su mete, poredani od najvišeg do najnižeg ranga - napisao je 31-godišnji Allen u članku od 1052 riječi koji je prvi put u cijelosti objavio The Post. - Tajna služba: oni su mete samo ako je nužno, a ako je moguće, treba ih onesposobiti nesmrtonosno. Hotelska sigurnost: nisu mete ako je ikako moguće (tj. osim ako ne pucaju na mene) - nastavio je Allen dodajući da se s policajcima Washington Metroa i vojnicima Nacionalne garde treba postupati na isti način.

Diplomirani student CalTecha prkosno se prvi put pojavio na saveznom sudu u ponedjeljak. Suočava se s doživotnim zatvorom. Patel je na konferenciji za novinare u ponedjeljak rekao da je FBI „zahvalan Tajnoj službi Sjedinjenih Država, Ministarstvu domovinske sigurnosti i našim međuagencijskim partnerima... što su brzo reagirali'