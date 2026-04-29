Dramatična poruka šefa Ryanaira uzdrmala Europu: 'Mislim da će doći do propasti nekih kompanija'

Ako cijene mlaznih goriva ostanu na sadašnjim rekordnim razinama tijekom ljetne sezone, brojne europske aviokompanije suočit će se s financijskim slomom i bankrotom, upozorio je izvršni direktor Ryanaira Michael O’Leary. Cijene u Europi više su se nego udvostručile od ožujka, nakon što su Sjedinjene Države i Izrael napali Iran krajem veljače, a Iran odgovorio zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, ključne pomorske rute kroz koju prolazi oko petine svjetske nafte. Cijena barela Jet A-1 skočila je s oko 80 dolara u ožujku na sadašnjih 150 dolara. "Ako cijene ostanu ovako visoke tijekom ljeta, vjerujemo da će niz naših konkurenata u Europi imati ozbiljne financijske probleme", rekao je O’Leary u utorak na konferenciji u Oslu, dodavši otvoreno: "Mislim da će doći do propasti kompanija".

Ryanairov šef smatra da će se pritisak ublažiti tek kada se ponovno otvori Hormuški tjesnac. "Mora se otvoriti što je prije moguće", poručio je. Već sada se vide posljedice. Lufthansa je najavila otkazivanje 20.000 kratkih letova do listopada kako bi uštedjela 40.000 tona goriva, SAS je otkazao oko tisuću letova, a Air France-KLM uveo je dodatnu naknadu od 100 eura na dugolinijske letove, piše Politico.

O’Leary nije skrivao da bi eventualni bankroti konkurencije dugoročno koristili Ryanairu, koji je poznat po agresivnoj politici niskih cijena i velikoj floti. "Ako se nastavi na 150 dolara po barelu u srpnju, kolovozu, rujnu, tada ćete vidjeti propast europskih avioprijevoznika, a to bi, srednjoročno gledano, vjerojatno bilo dobro za Ryanairov posao", kazao je.

U Bruxellesu su zabrinuti zbog šire energetske krize. Europska komisija predstavila je prošlog tjedna plan „AccelerateEU“ koji uključuje praćenje zaliha kerozina i koordinaciju opskrbe, no mjere su usmjerene prije svega na sprječavanje nestašica, a ne na snižavanje cijena.

Sporazum o privremenom prekidu napada na Iran, koji je američki predsjednik Donald Trump dogovorio na zahtjev Pakistana, zasad nije doveo do ponovnog otvaranja tjesnaca, jer SAD održavaju blokadu iranskog brodskog prometa. Europske aviokompanije ulaze u najprometniju ljetnu sezonu s velikim troškovnim pritiskom, što bi moglo dovesti do viših cijena karata za putnike i daljnjeg restrukturiranja u sektoru.