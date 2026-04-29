Senat blokirao pokušaj sprječavanja Trumpove vojne akcije protiv Kube: 'Kad bi netko to činio SAD-u...'

Senat Sjedinjenih Američkih Država, pod vodstvom republikanaca, u utorak je blokirao rezoluciju koju su predvodili demokrati, a koja bi zabranila predsjedniku Donaldu Trumpu pokretanje vojne akcije protiv Kuba bez odobrenja Kongresa. Senat je glasovao s 51 prema 47, gotovo u potpunosti po stranačkim linijama, o proceduralnoj mjeri kojom je blokirana rezolucija o ratnim ovlastima, pri čemu su članovi Trumpove stranke tvrdili da SAD trenutačno ne sudjeluje u neprijateljstvima protiv Kube.

Republikanski senator Rick Scott s Floride, koji je pokrenuo proceduru kojom je rezolucija zaustavljena, rekao je da glasanje o ratnim ovlastima nije primjereno jer Trump nije rasporedio vojnike. Demokratski senator Tim Kaine iz Virginije, jedan od glavnih predlagatelja mjere, tvrdio je da američki napori za zaustavljanje isporuka goriva otoku pod komunističkom vlašću predstavljaju vojnu akciju.

"Kad bi netko činio Sjedinjenim Državama ono što mi činimo Kubi, to bismo definitivno smatrali činom rata", rekao je Kaine u govoru u Senatu prije glasanja. Pod Trumpom su američke snage izvodile napade na brodove uz obalu Venezuele i ušle u Caracas kako bi zarobile predsjednika Nicolása Madura te su zajedno s Izraelom vodile rat protiv Irana od 28. veljače, sve bez odobrenja Kongresa.

Trump je izjavio da je "Kuba sljedeća", ne precizirajući što planira učiniti s njom, ali je često tvrdio da je njezina vlada na rubu kolapsa. Demokrati su više puta bezuspješno pokušali, i u Senatu i u Zastupničkom domu, natjerati Trumpa da za vojne operacije dobije odobrenje Kongresa.

Republikanci, koji imaju tijesnu većinu u oba doma, gotovo su jednoglasno odbijali takve rezolucije, optužujući demokrate da zakonom o ratnim ovlastima pokušavaju oslabiti Trumpa. Iako američki Ustav propisuje da rat može objaviti Kongres, a ne predsjednik, to ograničenje ne vrijedi za kratkoročne operacije ili za odgovor na neposrednu prijetnju. Bijela kuća tvrdi da su Trumpove odluke u skladu s njegovim pravima i obvezama kao vrhovnog zapovjednika da štiti Sjedinjene Države.