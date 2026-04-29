Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BLOKIRANA REZOLUCIJA

Senat blokirao pokušaj sprječavanja Trumpove vojne akcije protiv Kube: 'Kad bi netko to činio SAD-u...'

Cuba says it has opened talks with U.S. amid oil blockade
Foto: Norlys Perez/REUTERS
1/5
VL
Autor
Anja Perić/Hina
29.04.2026.
u 06:21

Pod Trumpom su američke snage izvodile napade na brodove uz obalu Venezuele i ušle u Caracas kako bi zarobile predsjednika Nicolása Madura te su zajedno s Izraelom vodile rat protiv Irana od 28. veljače, sve bez odobrenja Kongresa.

Senat Sjedinjenih Američkih Država, pod vodstvom republikanaca, u utorak je blokirao rezoluciju koju su predvodili demokrati, a koja bi zabranila predsjedniku Donaldu Trumpu pokretanje vojne akcije protiv Kuba bez odobrenja Kongresa. Senat je glasovao s 51 prema 47, gotovo u potpunosti po stranačkim linijama, o proceduralnoj mjeri kojom je blokirana rezolucija o ratnim ovlastima, pri čemu su članovi Trumpove stranke tvrdili da SAD trenutačno ne sudjeluje u neprijateljstvima protiv Kube.

Republikanski senator Rick Scott s Floride, koji je pokrenuo proceduru kojom je rezolucija zaustavljena, rekao je da glasanje o ratnim ovlastima nije primjereno jer Trump nije rasporedio vojnike. Demokratski senator Tim Kaine iz Virginije, jedan od glavnih predlagatelja mjere, tvrdio je da američki napori za zaustavljanje isporuka goriva otoku pod komunističkom vlašću predstavljaju vojnu akciju.

"Kad bi netko činio Sjedinjenim Državama ono što mi činimo Kubi, to bismo definitivno smatrali činom rata", rekao je Kaine u govoru u Senatu prije glasanja. Pod Trumpom su američke snage izvodile napade na brodove uz obalu Venezuele i ušle u Caracas kako bi zarobile predsjednika Nicolása Madura te su zajedno s Izraelom vodile rat protiv Irana od 28. veljače, sve bez odobrenja Kongresa.

Trump je izjavio da je "Kuba sljedeća", ne precizirajući što planira učiniti s njom, ali je često tvrdio da je njezina vlada na rubu kolapsa. Demokrati su više puta bezuspješno pokušali, i u Senatu i u Zastupničkom domu, natjerati Trumpa da za vojne operacije dobije odobrenje Kongresa.

Republikanci, koji imaju tijesnu većinu u oba doma, gotovo su jednoglasno odbijali takve rezolucije, optužujući demokrate da zakonom o ratnim ovlastima pokušavaju oslabiti Trumpa. Iako američki Ustav propisuje da rat može objaviti Kongres, a ne predsjednik, to ograničenje ne vrijedi za kratkoročne operacije ili za odgovor na neposrednu prijetnju. Bijela kuća tvrdi da su Trumpove odluke u skladu s njegovim pravima i obvezama kao vrhovnog zapovjednika da štiti Sjedinjene Države.

Ključne riječi
Donald Trump SAD Kuba

Komentara 1

Pogledaj Sve
DB
Du_bai
06:46 29.04.2026.

Amerikanci su napravili sve što ne valja otimačina Veneucelske nafte.Sad bi Kubu, Međutim razbilo im se o glavu s Iranom ,i sad izlaza nema....Sad mogu zvati Ruse, da ih iscupaju iz blata.Uglavmom srušeno je pravo i povelja UN....Sad više pravaa nema i svatko moze radit šta hoće..

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

U.S. President Trump and German Chancellor Merz meet at the White House in Washington
17
rat na bliskom istoku

Trump oštro odgovorio Merzu: 'On ne zna o čemu govori...'

Ujedinjeni Arapski Emirati povući će se ovog tjedna iz Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC), dok rat s Iranom potresa globalna energetska tržišta. Emirati su ovu odluku donijeli sada jer će zatvaranje Hormuškog tjesnaca ograničiti utjecaj na tržište nafte. ‘Njemački kancelar Friedrich Merz misli da je u redu da Iran ima nuklearno oružje’, napisao je Trump u objavi na platformi Truth Social

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!