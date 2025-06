U Dalmaciji objavili rat mrskom proždrljivom štetniku: 'Razvili smo akcijski plan!'

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u petak je potpisao ugovor o donaciji tog ministarstva 150 tisuća eura za obnovu zgrade za smještaj Mediteranskog fakulteta Splitu, gdje je najavio kako će do 2027. godine biti uništena mediteranske voćna muha koja nanosi štetu u dolini Neretve. Mediteranska voćna muha je veliki štetnik u dolini Neretve za proizvođače mandarina te smo u suradnji sa splitskim sveučilištem razvili akcijski plan za razdoblje do 2027. godine koji će voditi do njezina uništenja", rekao je Vlajčić.

Prema njegovim riječima, klimatske promjene u zadnjih deset godina dovele su do toga da mediteranska voćna muha stvara gubitke i ugrožava sva poljoprivredna gospodarstva koja se bave proizvodnjom, prije svega mandarina. Vlajčić i rektor splitskog Sveučilišta Dragan Ljutić potpisali su ugovor na temelju kojega će to ministarstvo donirati 150.000 eura za obnovu zgrade u Splitu u kojoj će se smjestiti Mediteranski fakultet.

"Na tom fakultetu obrazovat će se stručnjaci kompetentni za mediteransku poljoprivredu," rekao je Vlajčić Na upit kako komentira informacije da će ga na dužnosti potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva naslijediti predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, Vlajčić je odgovorio kako su to spekulacije. "Hoću li biti na sadašnjoj dužnosti do sutra ili još deset godina, o tomu odlučuju premijer Plenković i predsjednik moje stranke Ivan Penava", rekao je Vlajčić. Nakon sastanka na splitskom sveučilištu otputovao na nedavno požarom pogođeno područje u okolici Omiša, da bi, kako je rekao, pružio potporu poljoprivrednicima.