U HDZ-ovim kuloarima kruže priče o široj rekonstrukciji Vlade: Ovi ministri na izlaznim su vratima

Do ustavne stanke u zasjedanju Sabora još je 20-ak dana, a u tom bi razdoblju zastupnici trebali imenovati i osobu koja će na dužnosti ministra regionalnog razvoja i fondova EU zamijeniti novog zadarskog gradonačelnika Šimu Erlića. A kao i u prijašnjim sličnim situacijama, HDZ-ovim kuloarima i ovoga puta kruže priče o širim promjenama u timu premijera Plenkovića. Podosta glasno već se neko vrijeme govori o odlasku ministra obrazovanja Radovana Fuchsa, kao i o imenima njegovih potencijalnih nasljednika. Ove je glasine dobrim dijelom potaknuo sam Fuchs, jer je nedavno govorio kako će otići s ministarske pozicije ako sindikati odustanu od štrajka u školama. Sindikati su odustali, no Fuchs u najnovijim izjavama pokazuje kako mu se baš i ne žuri iz Vlade. - Ostajem u Vladi dok premijer misli da mu mogu biti od koristi - rekao je nekidan ministar, jasno dajući do znanja kako mu smetaju stalni napisi o smjeni.

Uz Fuchsa, stranački kuloari su ovih dana spominjali i mogući odlazak ministra vanjskih poslova Gorana Grlića Radmana, čak i ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, kojoj se, navodno, smiješi visoka pozicija izvan Hrvatske, no nijedna od ovih informacija nije potvrđena. Iz Banskih dvora poručuju tek kako će se ime novog ministra EU fondova i to hoće li biti i širih zahvata u Vladi znati na vrijeme, svakako prije 15. srpnja. No kako vrijeme odmiče, sve je izglednije da se sastav ministara neće mijenjati više od onoga što je nužno, što je i logično s obzirom na to da su rezultati lokalnih izbora HDZ-u pokazali kako među biračima nema prevelikog nezadovoljstva onim što rade, pa ne postoji ni prevelika potreba za širim promjenama.

Odgađanje konačne odluke pritom je vjerojatno u dobroj mjeri povezano i s planovima šefa DP-a Ivana Penave. Kuloarske informacije iz njegove stranke govore kako je Penava definitivno odustao od ideje da u Vladu uđe kao potpredsjednik bez portfelja. Predsjednik DP-a, čini se, procjenjuje kako mu ta pozicija ne bi donijela previše utjecaja pa se u DP-u govori da će Penava ili ostati na mjestu potpredsjednika Sabora ili ući u Vladu kao ministar u jednom od ministarstava iz kvote DP-a. Iz Vlade bi u tom slučaju morali otići Ivan Šipić, David Vlajčić ili Ante Šušnjar. Od ove trojice, jedino Šipić ima rezervnu poziciju na visokoj razini, s obzirom na to da ima izvorni mandat u Saboru, no nema nekih naznaka da bi Penava "pikirao" baš na njegovu funkciju. Dapače, u stranci se "šuška" da bi se šef najradije riješio Šušnjara koji se, govore DP-ovi kuloari, odmah po dolasku na funkciju ministra gospodarstva dobrano udaljio od stranke.

Koga potjerati

Nije, međutim, isključeno ni da će se Penava na kraju prihvatiti funkcije ministra poljoprivrede jer se Vlajčić, kažu, u kratkom vremenu otkako je preuzeo ministarstvo od Josipa Dabre na funkciji nije najbolje snašao. To što će predsjednik DP-a nakon objektivno lošeg izbornog rezultata svoje stranke sada iz Vlade potjerati nekog od ministara na čiji rad prije nije imao primjedbi, nikome u DP-u, čini se, ne smeta, što znači da će stranka poštovati Penavinu odluku, ma kakva ona bila.

