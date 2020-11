U Crnoj Gori uvode strože mjere: Produžuje se policijski sat, ugostiteljski objekti rade do 18 sati

Crnogorske zdravstvene vlasti odlučile su u ponedjeljak da uvedu policijski sat od 19 sati do 5 ujutro, što je za dva sata ranije nego što je zabrana kretanja stanovnika važila do ove odluke, dok je radno vrijeme ugostiteljskih objekata skraćeno za dva sata na do 18 sati.

Na uvođenje ovih mjera zdravstvene vlasti Crne Gore odlučile su se zbog „izuzetno složene epidemiološke situacije“, a mjere će se primjenjivati od srijede u ponoć do 8. prosinca.

"Ove mjere treba da smanje kontakte kako bi spriječili dalje prenošenje infekcije i one su sa razlogom uvedene. Zaključili smo da je ovo mjera koja može pomoći u ovoj situaciji i vidimo da ih uvode i druge zemlje. Sva ova situacija čini nas ranjivima jer svako novo odugovlačenje u sprečavanju širenja infekcije dovodi u pitanju i naš redovni život, mentalno zdravlje i fizičke sposobnosti“, rekao je vodeći crnogorski epidemiolog Boban Mugoša.

On je istaknuo da je situacija u Crnoj Gori ozbiljna te da se ne smije dozvoliti da se ugrozi zdravstveni sustav, "jer je transmisija koronavirusa izuzetno visoka i može pogoditi svakog“.

Dvije trećine kapaciteta predviđene za Covid pacijente u Kliničkom centru Crne Gore su iskorištene a tako je i u ostalim bolnicama u Crnoj Gori. Šef kriznog medicinskog stožera Nermin Abdić rekao je da je u Kliničkom centru u Podgorici na liječenju 91 pacijent, od kojih su čak 42 životno ugrožena.

„U svim crnogorskim bolnicama trenutno su 73 covid pacijenta u teškom zdravstvenom stanju“, priopćio je Abdić.

U posljednja 24 sata u Crnoj Gori potvrđeno je 556 novih slučajeva infekcije, dok je pet osoba preminulo od posljedica zaraze.

Crna Gora, je prema podacima specijaliziranog sajta Worldometers.info, na trećem je mjestu u svijetu po broju slučajeva koronavirusa na milijun stanovnika, sa 49,454 slučajeva na milijun stanovnika.

U toj zemlji su trenutno, prema informacijama crnogorskih zdravstvenih vlasti, trenutno aktivna 11.132 slučaja infekcije, dok je od početka godine registrirano 31.062, slučaj obolijevanja, što pokazuje da je više od pet posto Crnogoraca bilo ili je zaraženo koronavirusom.

U Crnoj Gori je od početka pandemije od posljedica koronavirusa preminulo 439 pacijenata, što prema podacima Worldometers.info, čini tu zemlju 17-tu na svijetu po broju smrtnih slučajeva (699) na milijun stanovnika.