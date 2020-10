U regiji se ruše rekordi po broju oboljelih: Policijski sat samo ako zaraza eskalira

Rekordi se ruše na sve strane. Da je natjecanje u pitanju, bilo bi i više nego zanimljivo, no ovako je samo zabrinjavajuće. Crne brojke, veće nego bilo koji dan do sada od početka pandemije, nije, naime, zabilježila samo Hrvatska s 1424 nova slučaja zaraze koronavirusom nego i Slovenija s 1503, BiH s 926 i Srbija s 512 novozaraženih.

U Hrvatskoj dvije metode

– Krajnje je vrijeme da nas ove brojke otrijezne, uvedene mjere bile su nužne – poručio je slovenski premijer Janez Janša, dok je glasnogovornik slovenske vlade za koronavirus Jelko Kacin na Twitteru pozvao ljude da ostanu u kućama.

>> VIDEO Igor Štagljar otkrio koliko će nam još trebati da pobijedimo virus: Toliko se još možemo strpjeti

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ipak, to našim susjedima više nije opcija, nego naredba, jer je Slovenija, naime, prvi put od neovisnosti uvela policijski sat. Na snagu je stupilo ograničenje kretanja između 21 sat navečer i 6 sati ujutro, uz samo neke dopuštene iznimke poput šetnje pasa, ali samo u svojoj četvrti. Zabranjeno je i kretanje između regija, a druženje ljudi ograničeno je na najviše šest osoba.

Nove mjere relativno su dobro prihvaćene u Ljubljani, no sasvim suprotna slika od one u glavnom gradu, u kojem su ulice navečer uistinu puste, mogla se vidjeti u Mariboru, u kojem je organiziran prosvjed. Okupilo se stotinjak ljudi koji tvrde da policijski sat nije ustavan te najavljuju nove prosvjede unatoč tome što im prijete kazne veće i od tisuću eura po osobi. Na pitanje planira li Hrvatska uvesti neke nove mjere, novinarima je nakon današnje komemoracije u Baćinu odgovorio premijer Andrej Plenković.

– Dvije su metode. Jedna je metoda razumnog, racionalnog sagledavanja problema, poduzimanja mjera i osvješćivanja javnosti o ozbiljnosti. To je način na koji mi radimo, šalju se poruke kojima je cilj da kod sugrađana izazovu viši stupanj svijesti o koronavirusu. Mjere koje idu na ograničavajući, restriktivniji pristup nužno će dovesti do određenih negativnih gospodarskih efekata s kojima se mi suočavamo, ali svi u RH, i javni i privatni sektor, imaju plaću. Privatni sektor dobit će milijardu eura za plaće. Dakle, mi se brinemo o općem interesu – rekao je Plenković te komentirao i mogućnost novog lockdowna.

– Policijski sat, restriktivne mjere, neki novi lockdown, to su krajnje mjere ako situacija eskalira. Zaista vjerujem u mentalitetnu snagu hrvatskog čovjeka, budnost, odgovornost, obzir prema bližnjem i svakome drugome. Ako ljudi to osvijeste, onda ćemo lakše riješiti problem. Mi ne podcjenjujemo pandemiju, nego se s njom borimo najbolje što možemo. Mi ne mislimo da je ona karijes – rekao je Plenković.

A na uvođenje policijskog sata u Budvi, Ulcinju, Cetinju, Kolašinu i na Žabljaku odlučila se i Crna Gora. Stanovnici ne smiju izlaziti između 22 i 5 sati, a rezultat je to činjenice da je stopa zaraze u ovih pet gradova viša od 800 na 100.000 stanovnika. Ta je stopa već tjednima izrazito visoka u cijeloj Crnoj Gori, koja se u lipnju proglasila prvom “koronafree” državom u Europi. No nakon popuštanja mjera brojke su sve lošije te je od početka listopada došlo do potpune eskalacije. U isto je vrijeme rekord oboren i u Makedoniji, kada je broj zaraženih u jednom danu prvi put prešao 300, a sada je već na više od 400.

>> VIDEO Potresna ispovijest Zagrepčanke: Triput sam umirala od korone, danas sam zbog nje invalid

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ako se brojke usporede, u Sloveniji je 14-dnevni broj zaraženih na 100.000 stanovnika 423, dok se prema Europskom centru za kontrolu bolesti ta brojka u Hrvatskoj kreće oko 200. Loša je situacija i u Mostaru, u kojem je Dom zdravlja izvijestio da je u posljednjih 14 dana bilo gotovo 550 oboljelih na 100.000 stanovnika. U cijeloj je Bosni i Hercegovini danas registrirano 926 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, što je rekord od početka epidemije. Nagli rast broja zaraženih doveo je i do pooštravanja mjera, posebno u entitetu Republike Srpske, u kojoj je na snazi obveza nošenja zaštitnih maski u svim zatvorenim prostorima, ali i na otvorenom.

Opuštanje u Srbiji

Također, tamo su zabranjena sva javna okupljanja u grupama većim od 50 osoba, glazba uživo u ugostiteljskim objektima te privatna okupljanja u grupama većim od deset osoba. Maske na otvorenom obvezne su u Sarajevskoj županiji, ali ne i u ostalih devet županija u FBIH. U Sarajevskoj županiji zabranjeno je okupljanje više od 30 osoba u zatvorenom i 60 na otvorenom prostoru, a u ostalim županijama zabranjeno je okupljanje više od 50 osoba u zatvorenom i sto na otvorenom prostoru. Ugostiteljski objekti u FBiH mogu raditi do 23, a u RS-u do 24 sata. Situacija je bila ponešto drukčija posljednjih dana u Srbiji, u kojoj je, iako se brojke nisu spuštale ispod 200 novozaraženih, stanje bilo puno bolje nego sredinom ljeta.

Podsjetimo, Srbija je među rijetkim zemljama Europe koja je u srpnju i kolovozu doživjela eskalaciju. Dok je većina zemalja imala otvorene granice, a Europljani su uživali na godišnjim odmorima, Srbija je nizala crne brojke i obarala dnevne rekorde. Točan broj oboljelih nije se ni znao, u bolnicama je vladao kaos, a situacija se smirila tek uvođenjem strožih mjera pa čak i policijskog sata. Srbija je tako bila prva zemlja u Europi koja je uvela “drugi lockdown”. Ipak, nakon niza dobrih brojki, Srbi su se opet opustili i mediji su pisali da se živi kao da korone nema. Iako su vlasti upozoravale da se i dalje moraju nositi maske i poštovati mjere kako se ne bi dogodio hrvatski i slovenski scenarij, građani za to nisu previše marili, stoga je danas i tamo srušen dnevni rekord.