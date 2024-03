U centru u Zdenčini posao već sada ima 60-ak radnika, a zapošljavanja još traju

Novi logističko - distributivni centar kojeg tvrtka Orbico gradi u Poslovnoj zoni u Zdenčinu, u blizini izlaska s autoceste, bit će gotov ovog ljeta, kazao nam je Marin Luketić, direktor Orbico Supply za Hrvatsku i Sloveniju. O planovi tvrtke za gradnju ovog centra Večernjak je pisao i lani, kada je projekt najavljen, a zadnjih nekoliko mjeseci putnici uz autocestu svjedoče nicanju novog distributivnog centra.

- Gradnja i opremanje su u završnoj fazi. Postavljanje regelanih segmenata, odnosno opreme za distribucijski prostor, zatim IT i sigurnosne opreme su u završnoj fazi, a i oprema je polako počela pristizati, tako da se sve događa po planu. Obzirom da su radovi u završnoj fazi, preuzimanje i start operacije sa lokacije Zdenčina može se očekivati ubrzo, u drugom kvartalu ove godine. Gradnja centra znači proširenje poslovnih aktivnosti što posljedično podrazumijeva i dodatna zapošljavanja. Pronalazak kvalitetne radne snage svakako predstavlja izazov. Do sada smo zaposlili 60-ak djelatnika, no i dalje aktivno radimo na zapošljavanju dodatnih djelatnika koje educiramo na postojećim lokacijama distributivnog-centra Ivanić Grad i u skladišnim lokacijama Jankomir i Sveta Nedjelja - kazao je Marin Luketić. Dodao je da će LDC Zdenčina biti na raspolaganju svim njihovim aktualnim partnerima vezanim uz uslugu distribucije, marketinga, brand managementa ali i usluge ugovorne logistike, no svakako će biti prostora i za nove partnere.

- Puna veličina objekta je 64.000m2, no mi u prvoj fazi preuzimamo 43.500m2. Sam distributivni centar će značajno povećati skladišni kapacitet za dodatnih 63.000 paletnih pozicija u prvoj fazi, ali i značajno povećati protok naše distribucije na tržištima Hrvatske i Slovenije te nam omogućiti širenje poslovnih aktivnosti. LDC će biti opremljen novom modernom opremom, sustavima automatizacije i naprednim tehničkim rješenjima koja će pomoći u pružanju još kvalitetnije podrške postojećim i budućim partnerima. Važno je istaknuti i da će od LDC-a imati koristi i lokalna zajednica jer, uz značajan broj radnih mjesta, lokalna će zajednica dobiti i pravog partnera koji brine o svojim djelatnicima, ali i o sredini u kojoj djeluje. Uz nova radna mjesta u samom LDC-u posljedično se može očekivati otvaranje dodatnih sadržaja u segmentu podrške i održavanja, ali i raznih ugostiteljskih i trgovačkih sadržaja - dodao je Marin Luketić, direktor Orbico Supply Hrvatska i Slovenija.

