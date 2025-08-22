Na Rabu gledamo film koji toliko snažno udara u emocije da će ga publika ispratiti u suzama

Raskošan program ovogodišnjeg filmskog festivala na Rabu dodatno obogaćuje i španjolski film "Gluha" redateljice Eve Libertad. Ova – u svojoj svakidašnjosti – ipak posebna, istovremeno i topla i bolna drama pobjednica je i Festivala mediteranskog filma u Splitu. "Gluhu" je tako prije nekoliko mjeseci u Splitu publika ispratila u suzama, a velika je vjerojatnost da će s istim sentimentom i reakcijama biti dočekana i kod rapske publike.

U srcu filma nalazi se Angela, žena u srednjim godinama koja je kao dijete izgubila sluh. Iako čita s usana, Angela se cijeli život sporazumijeva znakovnim jezikom. Angela je, u to nema sumnje, jako voljena. I od roditelja, i kolega i prijatelja, a ponajviše od supruga Hectora. Iznimno je brižan prema njoj i stvorio joj je osjećaj sigurnosti koji se iz njihova odnosa tako lijepo prelijeva po velikom platnu, odakle jasno dolazi do gledatelja. I nije to samo zato što je Angela hendikepirana osoba. Naprotiv! Hector tu činjenicu nikada nije shvaćao ni gledao kao na hendikep. Takav je prema njoj jednostavno jer je… voli. Njih dvoje, najjednostavnije rečeno, žive u harmoničnoj idili. I biva sve to tako dok Angela ne zatrudni. Jasno, vijest je dočekana s radošću, srećom i ispunjenošću, no kako trudnoća odmiče i kako se dolazak bebice koju će nazvati Ona približava, kao da se njih dvoje, kao dvije tektonske ploče, počinju odmicati jedno od drugoga. Hoće li djevojčica biti gluha ili ne? Šanse su 50-50. A i kada se rodi, neće znati dok malo ne odraste. Djevojčica na kraju, na radost Angelinih roditelja i supruga, ne bude gluha. Zdrava, voljena, razigrana i zaigrana, Ona odrasta i razvija se lijepo i normalno. No, činjenica da se rodila kao čujuća osoba, Angelu, a time i njezin odnos sa suprugom, razdire. Osjeća se da će je, iako je visoko funkcionalna hendikepirana osoba, ta činjenica dodatno udaljiti od vlastite kćeri, od supruga, od normalnog života koji joj je ipak uskraćen. Ionako teški trenuci koje proživljavaju novopečeni roditelji ovdje su još teži. Angela ne čuje kada joj dijete plače. Svoju djevojčicu ne može umiriti pjesmicama ni toplinom glasa. Zbog svega toga Angela polako počinje venuti u svojoj tihoj, bolnoj i tužnoj frustraciji.

Glumačke izvedbe u "Gluhoj" su sjajne. Naime, lik Angele tumači redateljičina sestra Miriam Garlo koja je i sama izgubila sluh kao dijete. Stojeći bok uz bok i rame uz rame s Álvarom Cervantesom, njih dvoje stvaraju uvjerljivu kemiju, a svaka svađanja i mirenja imaju posebnu snagu upravo zato što se temelje na sitnim, prepoznatljivim trenucima iz svakodnevnog života. Trenutak u kojem prestaje glazba i pozadinska buka i u kojem dobivamo dojam kako izgleda svijet iz Angeline perspektive, sjajan je element filma zbog kojeg će sam kraj koji dolazi tako prirodno i spontano biti još više emotivan i divan.

Gluha (Rab film festival) Drama, Španjolska, 99 min. Režija: Eva Libertad Glumci: Miriam Garlo, Álvaro Cervantes