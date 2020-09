U Austriji sve više hospitaliziranih, u intenzivnoj njezi i umrlih

Sve više se povećava broj novozaraženih koronavirusom u bolnicama – već 491 osoba je na bolničkom liječenju, što je plus od 25 posto u tjedan dana. Među hospitaliziranima nalazi se i 90 oboljelih kojima je potrebna intenzivna skrb. To je povećanje za petinu u tjedan dana. Samo u Beču je 49 osoba u intenzivnoj njezi, stoji u priopćenju austrijskog ministra zdravlja Rudolfa Anschobera objavljenog u utorak.

Napomenuo je kako je i broj umrlih u protekla 24 sata povećan za 6 novih slučajeva i iznosi ukupno 796 od početka pandemije do danas.

„U usporedbi s ostalima, ta je brojka još uvijek na relativno niskoj razini“, ustvrdio je Anschober.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova obznanjenih u utorak u podne, u proteklih 24 sata u Austriji je zabilježeno 609 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od čega više od polovice, odnosno 308 u Beču. Slijede Gornja Austrija (92), Tirol (68), Donja Austrija (45), Štajerska (33), Gradišće (23), Vorarlberg (19), Koruška (14) i Salzburg (7).

Od početka pandemije do danas u Austriji je od Covida-19 oboljelo 44.041 osoba, 34.916 ih je ozdravilo, a 796 umrlo. Trenutačno je u bolnicama 491 osoba, uključujući 90 u intenzivnoj njezi, izvještava MUP. Do sada je u Austriji ukupno testirano 1.586.578 osoba pod sumnjom da su zaražene koronavirusom.

Mediji u utorak navode kako se je broj novozaraženih u zemlji stabilizirao na vrijednosti od 600 osoba proteklih dana. To su odmah iskoristili hotelijeri u dvije austrijske pokrajine Vorarlbergu i Salzburgu i zatražili od nadležnih pokrajinskih tijela iznimku za svoje goste da unutar hotela u kojem borave smiju i nadalje konzumirati jelo i piće do 1 sat iza ponoći, a ne samo do 22 sata uvečer kako je prethodno odlučeno za ugostiteljstvo.

