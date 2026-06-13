Tragičan kraj potrage: Ronioci u Dravi pronašli tijelo mladića. Utopio se četrnaestogodišnjak

Potraga za nestalim mladićem u Međimurju završila je u 14,20 sati u rijeci Dravi između Pušćina i Gornjeg Hrašćana, gdje su ronioci Javne vatrogasne postrojbe Čakovec pronašli tijelo mlađe muške osobe. Tijelo je izvučeno na obalu i u tijeku je policijski očevid.

Kako neslužbeno doznajemo, utopio se 14-godišnjak iz naselja Parag pokraj Nedelišća. S društvom se kupao u rukavcu rijeke Drave i u jednom se trenutku udaljio od ostalih te nestao. Dozivali su ga, no kako se nije javljao, alarmirane su hitne službe. Mještani kažu da je to popularno odredište za kupanje, na jednom je dijelu šljunčana obala koja im služi kao plaža, no ovih je dana, nakon obilnih kiša, vodostaj viši nego obično, a i voda je još prehladna za kupanje.

Podsjećamo, mlađa muška osoba nestala je u subotu na području Međimurja, oko 12.10 sati u starom koritu rijeke Drave između Pušćina i Gornjeg Hrašćana u Međimurskoj županiji. U PU međimurskoj rekli su da je osoba nestala tijekom kupanja.