FOTO Prvi prizori s mjesta užasa u Podsusedu: Od jačine eksplozije dijelovi se razletjeli na sve strane

Dvije osobe su ozljeđene u eksploziji u restoranu brze hrane na Samoborskoj cesti koja se dogodila nešto prije 8 sati u Podsusedu. Iz policije su potvrdili da je najvjerojatnije u objektu došlo do curenja plina. Utvrđuju se sve okolnosti ovog događaja. Na teren su odmah po dojavi izašli i zagrebački vatrogasci.

Iz JVP-a Grada Zagreba podsjetimo, kazali su da je riječ o mobilnom objektu koji je eksplodirao, a dvije osobe su ozlijeđene, te im je pružena hitna medicinska pomoć.

"Krov objekta je odletio na žice iznad tračnica te je željeznički promet privremeno obustavljen. Nakon što HŽ uzemlji prugu, krećemo sa skidanjem/uklanjanjem krova sa električnih vodova", kažu vatrogasci.