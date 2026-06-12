S punim autom stranaca jurio pa sletio u provaliju: Jedna osoba mrtva, devetero teško ozlijeđenih, policija objavila detalje

Policija je završila istragu teške prometne nesreće koja se dogodila 11. lipnja na državnoj cesti D1 kod čvora Udbina. U nesreći je jedna osoba izgubila život, a devet ih je teško ozlijeđeno.

Prema informacijama Policijske uprave ličko-senjske, nesreću je izazvao 27-godišnji državljanin Moldavije koji je vozio automobil bugarskih registarskih oznaka iz smjera Pećana prema Gornjoj Ploči. Zbog prevelike brzine izgubio je kontrolu nad vozilom, udario u rub ceste i zaštitnu ogradu, nakon čega je automobil sletio u provaliju.

Jedan muškarac poginuo je na mjestu nesreće, dok je devet osoba zadobilo teške ozljede. Svi su prevezeni u bolnice u Gospiću, Zadru i Rijeci gdje su zadržani na liječenju. Istragom je utvrđeno da je vozač prevozio strane državljane koji su nezakonito boravili u Hrvatskoj. Policija sumnja da ih je prevozio iz financijske koristi, a pritom je ugrozio njihove živote.

Nakon nesreće nije pomogao ozlijeđenima, već je pobjegao s mjesta događaja. Protiv njega će biti podnesena kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće, nezakonitog prevoženja stranih državljana i nepružanja pomoći. Uhićen je te će biti predan pritvorskom nadzorniku. Policija nastavlja rad na utvrđivanju identiteta svih stranih državljana koji su sudjelovali u ovom događaju.