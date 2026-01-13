Tvrtka koja će rušiti Vjesnik uklonila je i hotel Marjan, koksaru...

Odmah nakon velikog požara koji je progutao zgradu Vjesnika bilo je jasno da će se jedan od prepoznatljivih simbola Zagreba morati rušiti. Isto tako, posebno ljudima iz struke, bilo je očekivano da će u najužem izboru za taj posao rušenja biti i tvrtka EURCO iz Vinkovaca, koja se smatra jednom od najjačih hrvatskih tvrtki u području rušenja, sanacije okoliša i specijalnih građevinskih radova.

To se ubrzo pokazalo i točnim kada je potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić rekao kako će zgradu Vjesnika rušiti projektantska tvrtka EURCO d.d. iz Vinkovaca, kao i da vrijednost radova iznosi oko 5,3 milijuna eura. O koliko zahtjevnom i osjetljivom poslu se radi, govori i činjenica da je zgrada Vjesnika izgrađena 1972. godine, visoka je 57 metara i ima 16 katova. Dodatni problem je to što su stručnjaci Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo jasno dali do znanja kako je opasan ulazak i korištenje samog nebodera, da je mehanička otpornost i sigurnost značajno ugrožena i da postoji rizik od urušavanja dijela ili kolapsa cijele zgrade.

O zahtjevnosti projekta govori i podatak da u neboderu ima zapaljivog otpada, odnosno da u njemu postoje četiri spremnika kapaciteta po 28 kubičnih metara, ali i da su svi prazni do granice koja se naziva "mrtva masa". Ti se spremnici moraju isprazniti i očistiti prije samog uklanjanja. Ono što je pozitivno jest to da kroz kompleks zgrade Vjesnika ne prolaze instalacije koje bi mogle uzrokovati probleme na okolnim područjima u trenutku uklanjanja nebodera. – EURCO je u svojoj ponudi naveo da će strojno ukloniti neboder, imaju dugogodišnje iskustvo i sjajne reference. EURCO je uklonio najvišu građevinu u Hrvatskoj, dimnjak koksare u Bakru, tu su i brojne druge građevine koje su uklanjali, poput mostova na Savi. Mi smo prihvatili ponudu koja nam je bila najsigurnija, ekonomski najpovoljnija i kojom nas je EURCO uvjerio da ima iskustva – rekao je Bačić.

Vlasnik ove vinkovačke tvrtke Željko Majstorović rekao je kako ne želi davati nikakve izjave za medije sve dok ugovor o poslu ne bude potpisan, ali i da se iz reference tvrtke jasno vidi kakva je tvrtka EURCO. Ono što se zna o toj tvrtki jest da je osnovana 1991. godine i da ima sjedište u Vinkovcima. Kao djelatnosti tvrtke navode se rušenje i uklanjanje građevina, sanacija odlagališta otpada, izgradnja objekata posebne namjene te inženjering i zaštita okoliša. EURCO se smatra vodećom hrvatskom tvrtkom za rušenje i uklanjanje građevina koja je, prema istraživanju međunarodnog časopisa Demolition&Recycling International, stavljena na 68. mjesto u svijetu u toj industriji. U referencama ove vinkovačke tvrtke navodi se kako se ističu velikim i tehnički zahtjevnim rušenjima, specijaliziranom mehanizacijom, projektima sanacije okoliša te brzim izvođenjem radova u kriznim situacijama.

Kada je riječ o poslovima rušenja, svakako da će im projekt rušenja zgrade Vjesnika biti najvažniji posao koji su do sada odradili. U Hrvatskoj imaju 200-tinjak odrađenih poslova rušenja, od kojih su im do sada najpoznatiji rušenje hotela Marjan u Splitu i rušenje dimnjaka koksare Bakar, koji je sa svojih 256 metara bio najviši dimnjak u Hrvatskoj. Navodi se i posao rušenja skladišta u riječkoj luci, sudjelovanje u rušenju stadiona Maksimir, uklanjanje objekata na Banovini nakon potresa, uklanjanje ležnih podruma Heinekena Karlovac…

Za takve poslove neophodni su stručni radnici kakve EURCO ima, ali i mehanizacija koja spada u red najnaprednijih u državi. Tu su teški hidraulični bageri za rušenje visokih objekata, specijalne škare i drobilice za armirani beton, strojevi za selektivnu dekonstrukciju, oprema za sanaciju odlagališta otpada, transportna mehanizacija, oprema za rad na visini i u opasnim zonama…

I uza sve te reference i višegodišnje iskustvo na projektima rušenja projekt rušenja zgrade Vjesnika bit će dodatno kompliciran jer se radi o poslu koji će se obavljati u gradu, gdje je promet iznimno gust. Kako god, prema odredbama ugovora, tvrtka EURCO ima rok da prvu fazu završi i u promet pusti podvožnjak na Slavonskoj aveniji 30 dana, te rok od tri mjeseca da sruši i ukloni zgradu. Pri tome sav građevinski materijal i otpad moraju zbrinuti na reciklažnom dvorištu koje ispunjava sve zakonske obveze, odnosno na mjesto koje ima uporabnu dozvolu da se tamo može odlagati. Sve to govori kako će za potrebe realizacije ovog posla biti potrebna iznimna organizacija kako bi se zadani rokovi mogli ispoštovati.

– Cilj nam je što prije otvoriti oba smjera pothodnika i zato nam je rok bio jedan od bitnih kriterija, želimo što prije vratiti promet u stanje kao prije požara. Kakav će biti način strojnog uklanjanja, ovisit će o projektu koji će EURCO izraditi i koji će revidirati revident, u ovom slučaju taj posao povjeren je tvrtki TODING d.o.o. – rekao je ministar Bačić. Kada je riječ o ugovoru, 19. siječnja istječe rok za podnošenje žalbi, dok je za 21. siječnja najavljeno potpisivanje ugovora, nakon čega i službeno počinje posao uklanjanja jednog od simbola Zagreba.