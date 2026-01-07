Drama u Vukovaru: Trojica muškaraca napala policajca, jedan završio u zatvoru

Oko 23 sata 5. siječnja u Vukovaru, policijski službenici postupali su prema trojici hrvatskih državljana (dobi 35, 36 i 37 godina) zbog remećenja javnog reda i mira. Tijekom postupanja, trojica muškaraca, pod vidnim utjecajem alkohola, upućivali su uvrede i omalovažavali policijske službenike te se oglušili na njihova zakonita upozorenja i naredbe.

Također, 36-godišnjak i 37-godišnjak uputili su prijetnje policijskim službenicima, a 36-godišnjak je pokušao spriječiti policijskog službenika u obavljanju službene radnje zadavši mu dva udarca rukom u tijelo, pri čemu je policijski službenik lakše ozlijeđen. Sva trojica su privedena u Policijsku postaju Vukovar i smještena u posebne prostorije do prestanka djelovanja opojnog sredstva.

Protiv sve trojice podneseni su optužni prijedlozi zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te Zakona o suzbijanju diskriminacije. U prekršajnom postupku 6. siječnja, nadležni sud je 35-godišnjaku odredio zadržavanje te je predan u Zatvor u Osijeku. Druga dvojica osumnjičenih, 36-godišnjak i 37-godišnjak, sinoć su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku PU vukovarsko-srijemske. 36-godišnjaka se sumnjiči za kaznena djela Prisila prema službenoj osobi i Prijetnja, a 37-godišnjaka za kazneno djelo Prijetnja.