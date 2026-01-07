Eksplozija plina u Zagrebu: Mijenjao bocu, a onda je grunulo

U utorak 6. siječnja oko 11.05 sati u Centru, u Ulici Donje Prekrižje, u obiteljskoj kući u vlasništvu 53-godišnjaka, a kojom se koristi 73-godišnjakinja, za vrijeme dok joj je 42-godišnji član obitelji mijenjao plinsku bocu, prilikom puštanja plina i pokušaja paljenja plinske kuhajuće ploče, zbog oštećenog priključnog crijeva došlo je do ispuštanja plina i eksplozije.
Za vrijeme događaja u kući su se nalazili 42-godišnjak i 73-godišnjakinja te je muškarac ozlijeđen. Liječnička pomoć pružena mu je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. U događaju su oštećena stakla na prozorima i vratima. Visina materijalne štete nije utvrđena.
