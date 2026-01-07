Naši Portali
JEDNA OSOBA OZLIJEĐENA

Eksplozija plina u Zagrebu: Mijenjao bocu, a onda je grunulo

Vatrogasci i policija ispred CIAK-a gdje je tijekom noći izbio požar
Emica Elvedji/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
07.01.2026.
u 11:25

Za vrijeme događaja u kući su se nalazili 42-godišnjak i 73-godišnjakinja te je muškarac ozlijeđen

U utorak 6. siječnja oko 11.05 sati u Centru, u Ulici Donje Prekrižje, u obiteljskoj kući u vlasništvu 53-godišnjaka, a kojom se koristi 73-godišnjakinja, za vrijeme dok joj je 42-godišnji član obitelji mijenjao plinsku bocu, prilikom puštanja plina i pokušaja paljenja plinske kuhajuće ploče, zbog oštećenog priključnog crijeva došlo je do ispuštanja plina i eksplozije.

Za vrijeme događaja u kući su se nalazili 42-godišnjak i 73-godišnjakinja te je muškarac ozlijeđen. Liječnička pomoć pružena mu je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen. U događaju su oštećena stakla na prozorima i vratima. Visina materijalne štete nije utvrđena.
 

eksplozija policija

Komentara 1

TA
Tarantula
11:31 07.01.2026.

Ako za ovo nije osobno kriv Tomašević onda stvarno više ne znam da li taj čovjek može za nešto odgovarati!

Dobri dom Velika Kosnica
POMOĆ U HLADNIM DANIMA

Grad Zagreb tijekom zimskih uvjeta osigurava dodatnu pomoć i smještaj za beskućnike

Grad Zagreb osigurava smještajne kapacitete u prihvatilištima za oko 115 beskućnika i to na dvije lokacije – u Velikoj Kosnici, gdje uslugu pruža Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb i u Sesvetskome Kraljevcu Caritas Zagrebačke nadbiskupije. U prihvatilištima je korisnicima osigurana prehrana, briga o zdravlju, socijalno uključivanje te organiziranje drugih aktivnosti prema njihovim potrebama.

