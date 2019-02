Tužitelj Željku Dolačkom: Grubo ste osramotili cijelu policiju

Iznenađujućih situacija nije manjkalo na suđenju Željku Dolačkom, bivšem voditelju Službe organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke optuženom za zloporabu položaja, a jedna takva dogodila se i jučer na zagrebačkom Županijskom sudu, u završnici suđenja. Naime, obrana je predložila saslušanje Roberta Brozinića, koji je vodio očevid nakon provale u ured Dolačkog.

Prigovorili svom svjedoku

Vjerojatno su smatrali da će svjedok potvrditi navode obrane Dolačkog koji je iskazivao da je bio u svom uredu tijekom očevida te da je njegova aktovka u kojoj su nađene čestice koje odgovaraju česticama nađenim na prepiljenom sefu bila na stolu na kojem je rađen očevid. No to se nije dogodilo, a iskaz svjedoka ne samo da nije išao u prilog Dolačkom već je dojam da mu je dodatno i naštetio. Na koncu je Dolački prigovorio istinitosti iskaza svjedoka(!?), kojeg je sam predložio, a to se u sudnicama događa rijetko, odnosno gotovo nikad.

Obrana i optužba jučer su iznijele i svoje završne riječi, analizirajući dokazni postupak, a Slobodan Šašić, zamjenik ravnateljice USKOK-a Dolačkom je poručio da je počinio kazneno djelo, kojeg se ne bi posramili ni najjači nositelji organizirano kriminaliteta u Hrvatskoj.

– Naštetili ste policijskoj službi, izigrali ste povjerenje svih građana Hrvatske, te grubo osramotili čitavu policiju. Nesporno je da se okrivljenik ima pravo braniti kako mu odgovara, ali obranom postavljenom da neosnovano i bez ikakvih dokaza denuncira čitavu policijsku službu te podmetanjem nevjerodostojnih dokaza Dolački je preuzeo rizik dodatnog nanošenja štete službi kojoj je pripadao – rekao je Šašić.

Brojni propusti

On je u završnoj riječi ustvrdio i kako smatra da je tijekom postupka dokazano da je Dolački počinio to za što ga se tereti i to svjesno i planirano. Očekivano, obrana je ustvrdila da smatra kako uopće nije dokazano da je Dolački počinio to za što ga se tereti, a Davor Cahun, branitelj Dolačkog, ustvrdio je i da su tijekom istrage počinjeni broji propusti.

– Degutantne su mi tvrdnje da bih na kocku stavio svoj i ugled svoje obitelji te svega što sam radio u policiji zbog 500.000 eura. Moj jedini problem je što sam savjesno i odgovorno radio svoj posao. Meni nije ni do kakvih urota i teorija zavjere. Samo sam iznosio činjenice iz spisa. Konstrukcija koja je napravljena ne služi na čast policiji – kazao je Dolački kojem će nepravomoćna presuda biti objavljena 5. veljače u 14 sati.

