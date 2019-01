Nakon optuženog i tužitelj sudu predao pilu: Imaju isti bar kod, ali različite godine proizvodnje

Kako je krenulo, dok završi suđenje Željku Dolačkom, zagrebački Županijski sud moći će otvoriti trgovinu s - pilama. Šalu na stranu, no nakon što je prošli tjedan Dolački sudu predao pilu, za koju tvrdi da je upravo ona pila koja se spominje u optužnici, pilu je jučer sudu predao i Slobodan Šašić, zamjenik ravnateljice USKOK-a. Šašić je kazao da je pilu kupio u istom Bauhausu u kojem je Dolački snimljen u ožujku 2016. kako kupuje pilu.

- Uz ovu pilu predajem vam i račun. Ova pila kao i ona pila koju je na prošloj raspravi predao optuženi imaju isti bar kod. No imaju različite godine proizvodnje. Ona koju je donio optuženi proizvedena je u travnju 2017., pa to sigurno nije mogla biti pila koju je on kupio u ožujku 2016. - kazao je tužitelj. Pojasnio je da na pili koju je on donio piše da je proizvedena u kolovozu 2018. - A sada ćemo pogledati i treću pilu - kazala je sutkinja Maja Štampar Stipić, izvadivši iz zapečaćenog omota pilu koja je u spisu od početka. Riječ je o pili koju je iz Bauhausa izuzela policija, nakon što su na snimkama vidjeli da je Dolački kupio pilu desetak dana prije provale u njegov ured.

Ta pila proizvedena je u siječnju 2016., a prema nalazima vještaka odgovara pili s kojim je prepiljen sef u uredu Željka Dolačkog iz kojeg su nestali zlato i novaca. Ispada tako da u spisu sada postoje tri pile, no s ni jednom nije prepiljen sef, jer policija u pretragama nije našla ni spornu pilu ni novac ni zlato. Kada je prošli tjedan sudu predao pilu, Dolački je kazao da je ona bila na njegovom imanju koje policija nije pretražila te je kazao da je nekorištena. U nastavku obrane kazao je i da u operativnom sustavu MUP-a postoje podaci o dvojici počinitelja koji su provalili u sef u njegovom uredu, a ustvrdio je i da se zna da je jedan od tih počinitelja, novcem iz sefa kupio stan. Ustvrdio je i da mu se podmeće jer je istraživao svoje korumpirane kolege.

Nabrojao je tako neke operativne akcije na kojima je radio njegov odjel, a u kojima su se pod lupom našli policajci koji su surađivali s različitim kriminalcima. - Motiv provale u sef je bio prekinuti ta istraživanja, a morate znati da politička struktura koja je tada vladala policijom mene i neke moje kolege nije mogla tek tako lako smijeniti jer smo došli preko natječaja. Kada se ovo dogodilo, tadašnji ministar Vlaho Orepić, smijenio je cijeli policijski vrh. A mi smo tada imali saznanja da ministar Orepić preko jedne detektivske agencije i PR službe skuplja kompromitirajuće podatke o političkim protivnicima koje je mislio plasirati u medije - ustvrdio je Dolački u obrani.

Iz njegovog iskaza proizlazi da su mnogi imali interesa njega kompromitirati jer su tako, tvrdi Dolački, prekinute neke bitne policijske obrade protiv nositelja organiziranog kriminaliteta. Iz njegove obrane doznale su se i neke zbilja čudne stvari o funkcioniranju policije, poput one da zgradu policije u Heinzlovoj osigurava prometna policija, da u policijsku garažu može ući i izaći 30 neevidentiranih vozila, da je videonadzor na zgradi policije jako loš... Hoće li njegovoj obrani sud povjerovati tek će se vidjeti, a nakon što je iznio obranu i on i tužitelj sudu su ponudili nove dokazne prijedloge.

