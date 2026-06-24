Glavaš se oglasio nakon što mu je Milanović oduzeo odlikovanja. Poslao je kratku poruku

Branimir Glavaš oglasio se nakon što mu je predsjednik Republike Zoran Milanović službeno oduzeo sva odlikovanja i priznanja koja je dobio od prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana. Odluka je objavljena u Narodnim novinama, a na snagu je stupila još 18. lipnja, na dan kada je i donesena. Glavaš je tako ostao bez Reda kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, Reda kneza Domagoja s ogrlicom, Reda bana Jelačića, Reda Ante Starčevića, Reda hrvatskog trolista, Spomenice Domovinskog rata i Spomenice domovinske zahvalnosti.

Glavaš je na Facebooku uz fotografije odličja objavio kratku poruku. "Sada ću u svečanim prilikama nositi tatina odličja kojim ga je odlikovao poglavnik NDH, dr. Ante Pavelić!", napisao je Glavaš. Na fotografijama koje je objavio vide se odličja Reda Krune kralja Zvonimira, odlikovanja iz razdoblja NDH.

Predsjednik je odluku donio na temelju Ustava RH, Zakona o odlikovanjima i priznanjima RH te presude Visokog kaznenog suda RH, kojom je Glavašu potvrđena kazna od sedam godina zatvora zbog ratnih zločina nad srpskim civilima u Osijeku 1991. godine. Milanovićeva odluka uslijedila je nakon pravomoćne presude Glavašu.