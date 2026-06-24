Evo što svjetski mediji pišu o pobjedi Hrvatske, nazivaju nas Balkancima

Svjetski mediji ističu da je Hrvatska protiv Paname (1:0) teže od očekivanog došla do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu, a junakom susreta proglasili su strijelca jedinog pogotka Antu Budimira.

Reuters navodi kako je Budimir "donio Hrvatskoj pobjedu od 1:0 protiv tvrdoglave Paname i osigurao Balkancima ključna tri boda u utakmici u kojoj su ulozi bili veliki za obje reprezentacije". Agencija podsjeća da su obje momčadi u susret ušle bez bodova te da bi poraz značio kraj nadanja za plasman u nokaut-fazu.

Guardian navodi da je Budimir spasio Hrvatsku u utakmici u kojoj je Modrić obilježio jubilej, 200. nastup u dresu reprezentacije.

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"Hrvatska je ostala u utrci za plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva nakon što je pobjedom protiv Paname u Torontu osvojila prve bodove u skupini L. Pobjeda protiv Gane u subotu, koja je ranije odigrala 0:0 s Engleskom, osigurala bi Hrvatskoj mjesto u nokaut-fazi natjecanja", navodi BBC.

"Oh, kako je lijepo Panama igrala! Momčad bez velikih imena iz Srednje Amerike dugo je bila bolja od Hrvatske, ali je na kraju ipak izgubila rezultatom 0:1. Time je već nakon samo dvije utakmice ispala sa Svjetskog prvenstva", piše njemački Bild.

Indijski Times of India piše da je Hrvatska "upisala ključnu pobjedu od 1:0 nad Panamom i zadržala nade za plasman u nokaut-fazu", uz napomenu da je "jedini pogodak u drugom poluvremenu postigao Ante Budimir, a upravo se on pokazao odlučujućim u tvrdoj i izjednačenoj utakmici".

Španjolski Cadena SER nije bio impresioniran kvalitetom susreta te je zaključio kako je Hrvatska do pobjede došla "u ne osobito blistavoj utakmici".

Norveški VG ističe da je "zamjena osigurala životno važnu pobjedu Hrvatskoj", pri čemu se posebno naglašava taktički potez Zlatka Dalića koji je uveo Budimira i Andreja Kramarića nakon slabog prvog dijela. Medij navodi da Luka Modrić u svojoj 200. utakmici za reprezentaciju nije dominirao, ali je sudjelovao u jednoj od najopasnijih hrvatskih akcija.

Zajednički zaključak stranih medija jest da to nije bila partija Hrvatske za pamćenje, ali je ostvarila pobjedu koja ju je zadržala u borbi za prolazak skupine.