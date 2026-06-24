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REAKCIJE NAKON PANAME

Evo što svjetski mediji pišu o pobjedi Hrvatske, nazivaju nas Balkancima

SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Marko Pavić
24.06.2026.
u 07:00

Reuters navodi kako je Budimir "donio Hrvatskoj pobjedu od 1:0 protiv tvrdoglave Paname i osigurao Balkancima ključna tri boda u utakmici u kojoj su ulozi bili veliki za obje reprezentacije". Agencija podsjeća da su obje momčadi u susret ušle bez bodova te da bi poraz značio kraj nadanja za plasman u nokaut-fazu.

Svjetski mediji ističu da je Hrvatska protiv Paname (1:0) teže od očekivanog došla do prve pobjede na Svjetskom prvenstvu, a junakom susreta proglasili su strijelca jedinog pogotka Antu Budimira.

Reuters navodi kako je Budimir "donio Hrvatskoj pobjedu od 1:0 protiv tvrdoglave Paname i osigurao Balkancima ključna tri boda u utakmici u kojoj su ulozi bili veliki za obje reprezentacije". Agencija podsjeća da su obje momčadi u susret ušle bez bodova te da bi poraz značio kraj nadanja za plasman u nokaut-fazu.

Guardian navodi da je Budimir spasio Hrvatsku u utakmici u kojoj je Modrić obilježio jubilej, 200. nastup u dresu reprezentacije.

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SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
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"Hrvatska je ostala u utrci za plasman u šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva nakon što je pobjedom protiv Paname u Torontu osvojila prve bodove u skupini L. Pobjeda protiv Gane u subotu, koja je ranije odigrala 0:0 s Engleskom, osigurala bi Hrvatskoj mjesto u nokaut-fazi natjecanja", navodi BBC.

"Oh, kako je lijepo Panama igrala! Momčad bez velikih imena iz Srednje Amerike dugo je bila bolja od Hrvatske, ali je na kraju ipak izgubila rezultatom 0:1. Time je već nakon samo dvije utakmice ispala sa Svjetskog prvenstva", piše njemački Bild.

Indijski Times of India piše da je Hrvatska "upisala ključnu pobjedu od 1:0 nad Panamom i zadržala nade za plasman u nokaut-fazu", uz napomenu da je "jedini pogodak u drugom poluvremenu postigao Ante Budimir, a upravo se on pokazao odlučujućim u tvrdoj i izjednačenoj utakmici".

Španjolski Cadena SER nije bio impresioniran kvalitetom susreta te je zaključio kako je Hrvatska do pobjede došla "u ne osobito blistavoj utakmici". 

Norveški VG ističe da je "zamjena osigurala životno važnu pobjedu Hrvatskoj", pri čemu se posebno naglašava taktički potez Zlatka Dalića koji je uveo Budimira i Andreja Kramarića nakon slabog prvog dijela. Medij navodi da Luka Modrić u svojoj 200. utakmici za reprezentaciju nije dominirao, ali je sudjelovao u jednoj od najopasnijih hrvatskih akcija.

Zajednički zaključak stranih medija jest da to nije bila partija Hrvatske za pamćenje, ali je ostvarila pobjedu koja ju je zadržala u borbi za prolazak skupine.

Vatreni puno boljim drugim dijelom stigli do prvih bodova: Dalićev 'joker' s klupe donio pobjedu Hrvatskoj
Ključne riječi
SP 2026. Hrvatska reprezentacija

Komentara 81

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Avatar Le-Freak
Le-Freak
09:38 24.06.2026.

Samo je Balkancima vazno da je i Hrvatska dio Balkana. Jrvati znaju da su dio srednje Europe odnosno Mediterana. To su nasi kulturni krugovi, sa Balkanom imamo samo dodire odnosno doseljenike koji nas zele ubaciti u tu kacu jer imajuu inace komplekse naspram nama pa misle ako i mi postanemo Balkanci onda ce kompleksi nestati.

Avatar Nikola Šubić Zrinski
Nikola Šubić Zrinski
09:23 24.06.2026.

Što bi Reuters drugo nego o Hrvatskoj i balkanu. Hrvatska je od osamostaljenja do danas daleko najuspješnija nogometna nacija u čitavoj istočnoj Europi, a gdje je balkan u toj mapi? Gdje su uspjesi balkanskih i drugih istočno europskih država u odnosu na Hrvatsku. Jedino je Grčka bljesnula na jednom EP, a poslje toga je nema na nogometnoj mapi svijeta, kao u ostalom ni, Bugarske, ni Srbije, ni Rumunjske, ni Albanije, ni Kosova, ni Sj. Makedonije, ni CG. To je balkan i balkanski nogometni status, a hrvatski nogometni uspjesi daleko nadilaze i balkan i srednju Europu i čitavu istočnu Europu pa čak i u svjetskim razmjerima hrvatski reprezentativni nogomet predstavlja nestvaran fenomen. A Reuters o balkanu. Onda bi i za Engleze i njihovu igru protiv Gane mogli reći da je balkanska i da su Englezi veći balkanci od Bugara.

NA
NANO
07:52 24.06.2026.

Zar stvarno toliko zločesti ljudi ima u RH, što se vidi iz komentara. Ali naši dečki će to pozitivno sve odraditi kao uvjek, pobjeda i sa 6 bodova idemo dalje.

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