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RADIO U BOLNICI

Užas u susjedstvu: U stanu držao ljudske dijelove, od njih je spremao jela

Foto: police.hu
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Autor
Robert Jurišić
24.06.2026.
u 09:18

Nakon što ga je policija ispitala, odveden je u pritvor, a sud je odredio istražni zatvor

Muškarac koji je radio u budimpeštanskoj bolnici uhićen je nakon što je policija došla do informacija kako 30-godišnjak skuplja dijelove tijela koje je skladištio u svojem domu i na poslu. Istragom je utvrđeno kako je 30-godišnjak opsjednut anatomijom i patologijom te da voli secirati životinje. Sumnja se da je dijelove tijela nabavljao tako da je iskopavao leševe na napuštenim grobljima u Slovačkoj i Mađarskoj. Policija navodi kako je muškarac obitelji i prijateljima otvoreno govorio o svojoj strasti.

Nakon što su prikupili dokaze, policija je 17. lipnja uhitila muškarca u Budimpešti te su pretražili sve njegove nekretnine i automobil. Zaplijenili su mu računala, tablete, mobitele i SIM kartice. Tijekom pretrage pronašli su više dijelova tijela kao i srce u staklenci za koje moraju utvrditi radi li se o ljudskom ili životinjskom. Počinitelj je policiji priznao kako ga fasciniraju dijelovi ljudskog tijela, a otkrio im je kako je od njih znao pripremati jela.

Nakon što ga je policija ispitala, odveden je u pritvor, a sud je odredio istražni zatvor. Istražitelji će također morati točno utvrditi odakle potječe svaki dio tijela. Nakon otkrića ovoga, nije isključeno da će se proširiti raspon zločina za koje se muškarac može optužiti.
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Ključne riječi
patologija Mađarska

Komentara 8

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LK
liet_kynes
12:16 24.06.2026.

meni vecina budzeta ode na prehranu, ako ne racunamo kredite.

Avatar rubinet
rubinet
09:51 24.06.2026.

"od njih je spremao jela"...legendarni paprikaš!

Avatar Krupe
Krupe
09:38 24.06.2026.

Glavno da nije Balkanac ahahahahahaha 😂

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