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TURSKI MEDIJI

Hrvatska je sinoć slavila veliku pobjedu, a Dominik Livaković je u isto vrijeme doznao jako loše vijesti

SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Stjepan Meleš
24.06.2026.
u 14:57

Prema turskim medijima, hrvatski reprezentativni golman ostao je bez transfera u Bešiktaš, koji je posljednjih dana slovio kao jedna od najozbiljnijih opcija za nastavak njegove karijere

Hrvatska nogometna reprezentacija je pobjedom 1:0 protiv Paname napravila veliki korak prema prolasku skupine na SP-u, no Dominiku Livakoviću slavlje je pokvarila vijest koja je stigla iz Turske. 

Prema turskim medijima, hrvatski reprezentativni golman ostao je bez transfera u Bešiktaš, koji je posljednjih dana slovio kao jedna od najozbiljnijih opcija za nastavak njegove karijere. 

Iz Istanbula je stigla informacija da je turski velikan odabrao drugog golmana. Riječ je o njemačkom golmanu Alexanderu Nübelu (29), koji je navodno već donio odluku o odlasku u Bešiktaš.

"Alexander Nübel je obavijestio je čelnike Bayerna da želi transfer u Bešiktaš. Golman sada čeka dogovor između klubova", javljaju njemački i turski mediji podsjećajući da je Nübelu dosta čekanja jer je od 2021. do 2023. bio na posudbi u Monacu, a od 2023. je kao igrač Bayerna posuđen Stuttgartu, navode Turci. 

Tom je objavom praktički ugašena mogućnost da Livaković preseli u redove gradskog rivala iako je Bešiktaš navodno već kontaktirao Fener i želio započeti pregovore oko transfera, dodaju turski portali. 

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Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026. Dominik Livaković

Komentara 7

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SI
Sivooki
15:22 24.06.2026.

Nadam se da će poslije SP moći birati kamo će.

Avatar mladen valentić
mladen valentić
16:15 24.06.2026.

Fener ne zna kakvo blago ima, kad nezna njegove vrijednosti nek ga vrate Dinamu!

AN
Antonio1952
16:21 24.06.2026.

Tko se usrecio s Turcima, neka bjezi sto dalje.

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