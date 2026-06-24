Hrvatska je sinoć slavila veliku pobjedu, a Dominik Livaković je u isto vrijeme doznao jako loše vijesti

Hrvatska nogometna reprezentacija je pobjedom 1:0 protiv Paname napravila veliki korak prema prolasku skupine na SP-u, no Dominiku Livakoviću slavlje je pokvarila vijest koja je stigla iz Turske.

Prema turskim medijima, hrvatski reprezentativni golman ostao je bez transfera u Bešiktaš, koji je posljednjih dana slovio kao jedna od najozbiljnijih opcija za nastavak njegove karijere.

Iz Istanbula je stigla informacija da je turski velikan odabrao drugog golmana. Riječ je o njemačkom golmanu Alexanderu Nübelu (29), koji je navodno već donio odluku o odlasku u Bešiktaš.

"Alexander Nübel je obavijestio je čelnike Bayerna da želi transfer u Bešiktaš. Golman sada čeka dogovor između klubova", javljaju njemački i turski mediji podsjećajući da je Nübelu dosta čekanja jer je od 2021. do 2023. bio na posudbi u Monacu, a od 2023. je kao igrač Bayerna posuđen Stuttgartu, navode Turci.

Tom je objavom praktički ugašena mogućnost da Livaković preseli u redove gradskog rivala iako je Bešiktaš navodno već kontaktirao Fener i želio započeti pregovore oko transfera, dodaju turski portali.