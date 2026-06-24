Bivšoj TV voditeljici u Istri susjedi pozvali policiju zbog navijanja, ona im odbrusila: 'Bezobrazluk i primitiva'

Bivša TV voditeljica i influencerica Hana Hadžiavdagić-Tabaković jučer je, odnosno rano jutros po hrvatskom vremenu, pratila utakmicu Hrvatske i Paname koja je započela u 1 sat iza ponoći. Kao i obično, nije skrivala svoje navijačke simpatije, a iz njezina izdanja i objava bilo je jasno za koga navija. Hadžiavdagić, koja trenutačno boravi i odmara se u Istri, za tu je priliku odabrala upečatljiv stajling, dres hrvatske nogometne reprezentacije koji je kombinirala s crvenim kupaćim kostimom. Cijeli look dodatno je naglasio njezin navijački duh, a fotografije i trenutke atmosfere podijelila je u Instagram pričama. Uz modne objave, pratiteljima je pokazala i dio večeri u kući u kojoj boravi, gdje je s društvom dočekivala početak utakmice i u opuštenoj atmosferi navijala za Hrvatsku.
Međutim, čini se kako je takvo glasno navijanje i puštanje navijačkih pjesama izazvalo nezadovoljstvo susjeda. Prema Haninim navodima, situacija je otišla korak dalje te je, zbog buke, pozvana i policija. O cijelom događaju Hadžiavdagić je potom napisala podužu i emotivnu objavu na društvenim mrežama. "Dakle, pošteni susjedi, velike patriote zvali su policiju jer smo puštali navijačke pjesme i jer čekamo igru naše Hrvatske i Vatrenih. Da napomenem, tu smo od subote. Niti jednu večer nismo puštali muziku i išlo se spavati u 22. Preko dana smo bili više nego pristojni. Bezobrazluk i primitiva", napisala je na Instagramu. U nastavku objave dodatno je istaknula i apel prema policiji te izrazila svoje nezadovoljstvo reakcijom susjeda. "Apeliram policiju da zaštiti ljude i turiste koji su došli navijati za repku od ovakvih ljudi koji su očito protiv Hrvatske i turizma u zemlji kojoj žive. Hvala", zaključila je.Ante Budimir u braku je sa samozatajnom Vukovarkom: Najstarijem sinu nadjenuli su biblijsko ime
Uz objavu je označila i lokaciju na kojoj boravi, navodeći da se nalazi u Istri, u selu Pintori. Cijela situacija brzo je privukla pažnju njezinih pratitelja, koji su u komentarima dijelili podijeljena mišljenja o tome gdje završava navijačka atmosfera, a počinje narušavanje mira. Podsjetimo, Hana je rođena u Sarajevu, no većinu svog života provela je u Zagrebu. Javnosti je poznata od ranih 2000-ih godina, kada je na Novoj TV vodila popularnu emisiju Red Carpet, a tijekom godina sudjelovala je i u nekoliko televizijskih i reality formata, po kojima je dodatno izgradila prepoznatljivost u javnom prostoru.
Ja kad gledam ne derem se noću kao divljak jer poštujem svoje susjede! Po njezinoj logici, svaki fan neke glazbene grupe može naviti na max TV kad je prijenos koncerta omiljene grupe, u bilo koje doba dana ili noći! Ako želi navijati i pjevati kad je noćni prijenos, onda neka unajmi smještaj u nekom izoliranom objektu, a ne da susjedi ne mogu spavati! Ljudi si svašta dozvoljavaju