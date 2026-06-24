Bivšoj TV voditeljici u Istri susjedi pozvali policiju zbog navijanja, ona im odbrusila: 'Bezobrazluk i primitiva'

Bivša TV voditeljica i influencerica Hana Hadžiavdagić-Tabaković jučer je, odnosno rano jutros po hrvatskom vremenu, pratila utakmicu Hrvatske i Paname koja je započela u 1 sat iza ponoći. Kao i obično, nije skrivala svoje navijačke simpatije, a iz njezina izdanja i objava bilo je jasno za koga navija. Hadžiavdagić, koja trenutačno boravi i odmara se u Istri, za tu je priliku odabrala upečatljiv stajling, dres hrvatske nogometne reprezentacije koji je kombinirala s crvenim kupaćim kostimom. Cijeli look dodatno je naglasio njezin navijački duh, a fotografije i trenutke atmosfere podijelila je u Instagram pričama. Uz modne objave, pratiteljima je pokazala i dio večeri u kući u kojoj boravi, gdje je s društvom dočekivala početak utakmice i u opuštenoj atmosferi navijala za Hrvatsku.

Međutim, čini se kako je takvo glasno navijanje i puštanje navijačkih pjesama izazvalo nezadovoljstvo susjeda. Prema Haninim navodima, situacija je otišla korak dalje te je, zbog buke, pozvana i policija. O cijelom događaju Hadžiavdagić je potom napisala podužu i emotivnu objavu na društvenim mrežama. "Dakle, pošteni susjedi, velike patriote zvali su policiju jer smo puštali navijačke pjesme i jer čekamo igru naše Hrvatske i Vatrenih. Da napomenem, tu smo od subote. Niti jednu večer nismo puštali muziku i išlo se spavati u 22. Preko dana smo bili više nego pristojni. Bezobrazluk i primitiva", napisala je na Instagramu. U nastavku objave dodatno je istaknula i apel prema policiji te izrazila svoje nezadovoljstvo reakcijom susjeda. "Apeliram policiju da zaštiti ljude i turiste koji su došli navijati za repku od ovakvih ljudi koji su očito protiv Hrvatske i turizma u zemlji kojoj žive. Hvala", zaključila je.

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Uz objavu je označila i lokaciju na kojoj boravi, navodeći da se nalazi u Istri, u selu Pintori. Cijela situacija brzo je privukla pažnju njezinih pratitelja, koji su u komentarima dijelili podijeljena mišljenja o tome gdje završava navijačka atmosfera, a počinje narušavanje mira. Podsjetimo, Hana je rođena u Sarajevu, no većinu svog života provela je u Zagrebu. Javnosti je poznata od ranih 2000-ih godina, kada je na Novoj TV vodila popularnu emisiju Red Carpet, a tijekom godina sudjelovala je i u nekoliko televizijskih i reality formata, po kojima je dodatno izgradila prepoznatljivost u javnom prostoru.