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FOTO Samo ruke preko golih grudi, Aleksandra Prijović šokirala obožavatelje: 'Daj otkaz stilistu'

Foto: Instagram
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VL
Autor
Vecernji.hr
24.06.2026.
u 16:56

Prijović je pozirala polugola, rukama je prekrila grudi, a odjenula je samo crne hlače.

Srpska folk pjevačica, 30-godišnja Aleksandra Prijović ponovno je uspjela zaintrigirati, ali i šokirati obožavatelje i pratitelje novim izdanjem. Naime, na svom Instagramu objavila je kako izgleda snimanje za naslovnu stranu novog glazbenog projekta, albuma pod nazivom "Bol i alkohol". Prijović je pozirala polugola, rukama je prekrila grudi, a odjenula je samo crne hlače. Na leđima je nosila skulpturu od drveta, nalik na trnje. U komentarima su se javljali iznenađeni pratitelji riječima: "Ovo već nije u redu, daj otkaz stilistu, naviknuli smo na kulturu", "Mislim da nema potrebe za ovim jer predivno pjevaš. Skidanje prepusti onima bez talenta", "Čemu ovo sestro? Baš si me razočarala", "Zašto joj ovo treba kad je vrhunski pjevač", "Jedno veliko Ne za ovako nešto, glas ti je super", a dok su drugi pisali: "Koliko ogorčenih ljudi koji nemaju veze s umjetnošću, ideja je savršena", "Žena ženi nije vuk", "Predobro", "Zvijezda", "Wow", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, nedavno je Prijović predstavila najavni singl "Rugoba" s novog studijskog albuma "Bol i alkohol", a obožavatelje je posebno iznenadila njezina nova bob-frizura, s kojom izgleda gotovo neprepoznatljivo. Nakon velikog uspjeha turneje "Od istoka do zapada" i albuma "Devet života", Prijović je odlučila otvoriti novo poglavlje karijere, i to vrlo promišljeno, pjesmom, estetikom i izgledom koji jasno pokazuju da se ne boji promjena.

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Kratki promotivni video objavljen na Instagramu donosi crno-bijele, stilizirane kadrove u kojima pjevačica pozira u glamuroznim i dramatičnim izdanjima, no najviše se ističe upravo njezina nova frizura. Kratki bob dao joj je sofisticiraniji, zreliji i pomalo filmski izgled, potpuno drukčiji od onoga na kakav je publika dosad navikla. U videu za “Rugobu” izmjenjuju se kadrovi pjevačice, muškog modela i luksuznih automobila, a cijela estetika odaje dojam visokog stila i pažljivo izgrađenog vizualnog zaokreta. Ipak, koliko god je nova pjesma izazvala rasprave, čini se da je upravo Aleksandrin izgled bio jedna od glavnih tema među pratiteljima. Brojni su komentirali da joj nova frizura izvrsno pristaje, hvaleći njezinu odvažnost i uspoređujući je čak s Monicom Bellucci.

Ključne riječi
snimanje imidž pjevačica spot Aleksandra Prijović showbiz

Komentara 15

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BR
Brijest1
17:44 24.06.2026.

Mogli su poslikati i neko drvo, meni bi bilo isto.

Avatar Looney®Tunes
Looney®Tunes
19:04 24.06.2026.

Pobljujem se na sve što dolazi od tamo. Na ovu rugobu s velikom bradom posebice

MA
Marinho
20:17 24.06.2026.

Samo 6 komentara ? Gdje su oni koji su hrlili na njene koncerte ?

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