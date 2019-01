Sudu predao pilu koju policija traži dvije godine!?

Rijetko, gotovo nikad, na hrvatskim sudovima, moglo se vidjeti ono što se danas dogodilo u sudnici zagrebačkog Županijskog suda. A tamo je Željko Dolački, bivši voditelj Službe organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke, kojeg USKOK tereti da je fingirao provalu u svoj ured u travnju 2016., a sve kako bi prikrio da je iz sefa ukradeno 600.000 kuna, 279.000 eura i dva kilograma zlata, sudskom vijeću predao ni manje ni više nego - pilu!?

Pila je, kako je ustvrdio Dolački, upravo ona pila, koja se prometnula u glavni lik optužnice protiv njega. Naime, prema optužnici sef u koji je provaljeno, prepiljen je identičnom pilom kakvu je sudu predao Dolački. Njega s pilom, prema optužnici, povezuje činjenica što ju je kupio u Bauhausu 26. ožujka, što se vidi na videosnimci iz tog trgovačkog lanca. Upravo ta snimka bila je okidač koja je svojevremeno policijsku istragu usmjerila na Dolačkog, a dokaz protiv njega su i plave čestice koje su nađene na prepiljenom sefu i u njegovoj aktovci. Prema vještacima riječ je o istim česticama, a što je za policiju i USKOK dokaz da je upravo Dolački prepilio sef. No stvar je u tome što policija u pretragama kuća koje koristi Dolački i njegova obitelj, nije našla ni pilu, ni novac ni zlato. Što je s novcem i zlatom još se ne zna, a pilu je Dolački skupa s računom predao sudu.

- Ovo je ta pila, koja je nekorištena - kazao je Dolački, dok je sutkinji Maji Štampar Stipić predavao pilu.

- A zašto je niste prije predali? - zanimalo je sutkinju.

- A kome da je predam? Pa pila je dvije godine bila na mom imanju u Cerju Letovaničkom. Od svih kuća koje su pretraživali prije mog privođenja, jedino to imanje nisu pretražili. A ono je jedino u mom stopostotnom vlasništvu - kazao je Dolački.

Sudu je predao i kopiju računa, te je kazao da su serijski brojevi na računu i na pili isti. Inače, račun koji dokazuje da je Dolački u ožujku 2016. kupio pilu u policijskom, a zatim i u sudskom spisu je od samog početka. Predajom pile, Dolački je, kako je kazao sudu, dao dokaz koji potvrđuje njegovu nevinost. S tim njegovim opaskama nije se složio Slobodan Šašić, zamjenik ravnateljice USKOK-a, koji je ustvrdio da sve pile u Bauhausu imaju isti bar kod jer je riječ o njihovoj robnoj marci. Šašić je na primjedbe obrane od kud mu taj podatak, kazao i da je o tome iskazivala jedna od svjedokinja ispitanih na sudu. Zavrzlama oko pile nastavila se kada je Dolačkom predočena njegova obrana iz USKOK-a. Jer tamo je iskazivao da pilu nije kupio, dok je u današnjoj obrani kazao da je pilu kupio. Upitan da pojasni razlike, Dolački je kazao:

- Kada sam došao na ispitivanje u USKOK, mislio sam da ću dati svoju obranu i izaći na slobodu. Mislio sam da će to biti pravedno. No tamo sam shvatio da to neće biti tako, a na tužiteljevom stolu sam vidio da je već napisano rješenje za određivanje istražnog zatvora. I tada sam odlučio da ću pričati bez veze.

- Oprostite, ali to vam baš nije logično. Vi imate dokaz koji vas oslobađa i o tome ne govorite. Zašto? - zanimalo je sutkinju, ai članove sudskog vijeća.

- Pila mi je bila jedini dokaz da to nisam počinio. Da sam je predao ili spomenuo, našli bi nešto drugo i opet bi sve bilo isto. Taj se slučaj trebao zatvoriti zbog pritiska javnosti, a to je riješeno tako da se mene osumnjiči - pojasnio je Dolački.

On je inače imao mnogo primjedbi na postupanje svojih kolega, pa im je tako zamjerio što nisu pretražili imanje na kojem je pila, sada nakon dvije godine, kako tvrdi, nađena. Zamjerio im je i što mu nisu odobrili poligrafsko testiranje iako tvrdi da ga je tražio, a zapitao se i zašto nije napravljena analitička obrada njegovih mobitela.

- Da su radili analitičku obradu mojih razgovora znali bi gdje sam ja bio 2. i 3. travnja i s kim sam komunicirao. No da su to napravili, ti bi dokazi išli meni u prilog, pa im to ne bi odgovaralo - kazao je Dolački.

On će obranu nastaviti iznositi 17. siječnja, a sud će tada vjerojatno morati odlučiti i kako će se postaviti prema pili koju im je predao, odnosno hoće li naložiti da se i ona vještači.