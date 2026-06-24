Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
FOTO Katastrofa u Venezueli nakon razornih potresa: Izvanredno je stanje, strahuje se od velikog broja žrtava
VIDEO Šire se uznemirujuće snimke potresa: Ljudi u panici bježali iz svojih domova, na ulicama nastao kaos
Svjedoci pričaju o užasu u Venezueli: Hodali smo kad nas je počelo bacati, sve je popadalo, bježali smo
FOTO Ovako izgledaju ulice nakon katastrofe: Ljudi plaču, u strahu grle djecu...
FOTO/VIDEO Strašni prizori na ulicama Venezuele: Ljudi zatrpani ispod ruševina dozivaju u pomoć, ima mrtvih i ranjenih
VIDEO Ovo je trenutak kada je nastala panika u zračnoj luci: Strop se počeo urušavati
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Župa u Dubravi

Uznemiravala vjernike na misi, uhitili je! Zagrepčani kažu da je to ‘žena u crnom’, pitali smo policiju

screenshot/Facebook
Autor
Gabrijela Krešić
24.06.2026.
u 11:10

Policija je intervenirala u Župi svetog Pavla u Retkovcu nakon što je 22-godišnjakinja tijekom mise narušavala javni red i mir. Nakon uhićenja dovedena je na sud, koji joj je odredio zadržavanje do 15 dana, a potom je prepraćena u zatvor u Zagrebu.

Policija je intervenirala u Župi svetog Pavla u Retkovcu nakon što je 22-godišnjakinja narušavala javni red i mir, a sud joj je potom odredio zadržavanje do 15 dana. Kako su potvrdili iz Policijske uprave zagrebačke, policijski službenici postupali su 22. lipnja u poslijepodnevnim satima prema 22-godišnjakinji zbog narušavanja javnog reda i mira u vjerskom objektu. Prema informacijama kojima raspolažemo, riječ je o Župi svetog Pavla u Retkovcu.

Žena je uhićena i privedena u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, nakon čega je protiv nje podnesen optužni prijedlog zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Nakon policijskog postupanja dovedena je na Općinski prekršajni sud u Zagrebu, koji joj je odredio zadržavanje do 15 dana. Potom je prepraćena u Zatvor u Zagrebu. Prema navodima s društvenih mreža, riječ je o istoj ženi o kojoj smo već pisali nakon što se na Redditu pojavila fotografija na kojoj potpuno odjevena u crno, skrivenog lica i s nožem u ruci hoda zagrebačkim ulicama. Fotografija je izazvala brojne reakcije, a građani su u komentarima tvrdili da je najčešće viđaju na području Dubrave.

U povodu tih objava ranije smo kontaktirali zagrebačku policiju, koja je potvrdila da je u više navrata postupala prema osobi koja odgovara opisu iz objava na društvenim mrežama. – Policijski su službenici u nekoliko navrata postupali prema osobi koja odgovara opisu iz objava na društvenim mrežama. U dva navrata osoba je prekršajno prijavljena zbog narušavanja javnog reda i mira, no važno je istaknuti da tijekom tog postupanja nije kod sebe imala nikakav predmet koji bi upućivao na to da je riječ o opasnom ili zabranjenom sredstvu. Također, u povodu nekoliko zaprimljenih dojava nisu utvrđeni elementi prekršaja vezani uz odjeću osobe povezanu s vjeroispoviješću, koja u Republici Hrvatskoj nije zabranjena – rekli su tada iz PU zagrebačke.
FOTO Strojevi ne miruju: Rušenje Vjesnika ne staje ni nedjeljom
1/49
Ključne riječi
policija Zagreb

Komentara 29

Pogledaj Sve
SP
Stari panj
11:45 24.06.2026.

Sad će je Stanković pozvati u emisiju da objasni svoj performance.

Avatar Samodesno
Samodesno
11:19 24.06.2026.

Možemo!

BS
blade_st
11:50 24.06.2026.

znaci možemo npr. u banku maskirani...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Tomislav Tomašević održao konferenciju za medije
3
PAMETNI VODOMJERI

Ovaj posao vrijedan 40 milijuna eura već je bio povod za jednu ostavku, a sada je stigao novi udarac za Grad Zagreb

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila je odluku Grada Zagreba o odabiru ponuditelja za posao vrijedan gotovo 40 milijuna eura. Riječ je o natječaju za pametne vodomjere koji je posljednjih mjeseci pod povećalom USKOK-a, a zbog izvida povezanih s tim postupkom ostavku je podnio i bivši direktor Vodoopskrbe i odvodnje Marko Blažević.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!