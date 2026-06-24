Uznemiravala vjernike na misi, uhitili je! Zagrepčani kažu da je to ‘žena u crnom’, pitali smo policiju

Policija je intervenirala u Župi svetog Pavla u Retkovcu nakon što je 22-godišnjakinja narušavala javni red i mir, a sud joj je potom odredio zadržavanje do 15 dana. Kako su potvrdili iz Policijske uprave zagrebačke, policijski službenici postupali su 22. lipnja u poslijepodnevnim satima prema 22-godišnjakinji zbog narušavanja javnog reda i mira u vjerskom objektu. Prema informacijama kojima raspolažemo, riječ je o Župi svetog Pavla u Retkovcu.

Žena je uhićena i privedena u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, nakon čega je protiv nje podnesen optužni prijedlog zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Nakon policijskog postupanja dovedena je na Općinski prekršajni sud u Zagrebu, koji joj je odredio zadržavanje do 15 dana. Potom je prepraćena u Zatvor u Zagrebu. Prema navodima s društvenih mreža, riječ je o istoj ženi o kojoj smo već pisali nakon što se na Redditu pojavila fotografija na kojoj potpuno odjevena u crno, skrivenog lica i s nožem u ruci hoda zagrebačkim ulicama. Fotografija je izazvala brojne reakcije, a građani su u komentarima tvrdili da je najčešće viđaju na području Dubrave.

U povodu tih objava ranije smo kontaktirali zagrebačku policiju, koja je potvrdila da je u više navrata postupala prema osobi koja odgovara opisu iz objava na društvenim mrežama. – Policijski su službenici u nekoliko navrata postupali prema osobi koja odgovara opisu iz objava na društvenim mrežama. U dva navrata osoba je prekršajno prijavljena zbog narušavanja javnog reda i mira, no važno je istaknuti da tijekom tog postupanja nije kod sebe imala nikakav predmet koji bi upućivao na to da je riječ o opasnom ili zabranjenom sredstvu. Također, u povodu nekoliko zaprimljenih dojava nisu utvrđeni elementi prekršaja vezani uz odjeću osobe povezanu s vjeroispoviješću, koja u Republici Hrvatskoj nije zabranjena – rekli su tada iz PU zagrebačke.