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SVJESTAN JE

Dalić dobro zna koje je greške napravio, a evo s kojim igračem Modrić više ne može igrati zajedno

SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Autor
Edi Džindo
24.06.2026.
u 11:00

Sve izjave Zlatka Dalića s konferencije za medije nas vrlo jasno upućuju na to koliko je izbornik nezadovoljan ovom predstavom

Ako gledamo ono što se odigralo na terenu, a ne sami rezultat, nikako ne možemo biti zadovoljni onime što je Hrvatska pokazala protiv Paname u pobjedi s rezultatom 1:0 u drugom kolu Svjetskog prvenstva. Tri prave prilike u 90 minuta protiv momčadi koja nam je odmah od početka praktički predala ključeve igre u ruke ne mogu nam i ne smiju ulijevati bilo kakvu vrstu povjerenja. 

– Igrali smo pod pritiskom i bili smo u grču. Zato sam na toj prvoj pauzi tako jako reagirao jer sam htio to promijeniti. Duge lopte su nas uništavale, svaka druga lopta bila je njihova. Zbog toga sam bio ljutit, ali dobro je ispalo. Moramo zaboraviti ovu utakmicu i okrenuti se Gani – rekao je nakon dvoboja izbornih vatrenih Zlatko Dalić, pa dodao:

– Nisam očekivao da će biti ovako teška utakmica. Protivnik je svih 90 minuta bio moćan, brz, snažan i tražio pobjedu. Mi nismo najbolje reagirali, hajde, to pripisujem tom pritisku jer smo morali uzeti tri boda da ostanemo u igri za drugi krug. Bili smo sputani. Nisam najsretniji igrom, pogotovo s fazom obrane u prvom poluvremenu. Zaboravit ću to i okrenuti se onome što nas čeka. Protivnik me iznenadio svojom kvalitetom, brzinom i organizacijom. Njihovu treneru sve čestitke.

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SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
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Sve ove izjave Zlatka Dalića vrlo jasno upućuju na to koliko je izbornik nezadovoljan ovom predstavom. Moramo biti iskreni, i sam je sebe 'zeznuo' u nekolicini situacija pri izvođenju početne postave.

Dalić je sam bio razočaran činjenicom što Luka Modrić i Mateo Kovačić jednostavno ne mogu zajedno započeti utakmicu. Pričao nam je sam o tome dva dana prije dvoboja, pričao nam je da Mateo nije spreman na to te da bi bilo nemoguće istodobno imati Modrića i Kovačića na terenu. 

Teško nam je razumjeti zašto se na kraju na to odlučio, kad je samo 48 sati prije utakmice i sam bio izričito protiv toga, i to iz validnih razloga. Naravno, Luka i Mateo nisu bili ni blizu prave razine u tandemu, te je bilo očito da u vezi nedostaje dinamika u smislu Petra Sučića. Vezni red je izgledao potpuno mlitavo. Modrić i Kovačić boravili su u krilima vlastitih stopera te svojom inercijom nisu radili nikakvu razliku na terenu.

Druga odluka koja je bila nejasna jest ta da u dvoboju nije započeo Ante Budimir, već Petar Musa. U redu, Dalić je na kraju ispao ''genijalac'' što je uveo Budimira na poluvremenu te je Ante u 54. minuti zabio gol za pobjedu, no Ante je trebao biti u prvih 11. Svjestan je toga i Dalić, koji je danima govorio da Budimir profilno više odgovara Panami nego Musa. Musino traženje dubine u ovom dvoboju je, s nisko postavljenom Panaminom obranom, postalo redundantno, a Budimirovo gospodarenje kaznenim prostorom trebalo bi nam biti prioritet. 

@vecernjilist Hrvatska pobijedila Panamu 1:0, naš novinar Edi Džindo secira tijek utakmice: 'Hrvatska mora bolje' #nogomet #sport #vatreni #vecernjilist ♬ izvorni zvuk - Večernji list

Izbornik je itekako svjestan da je napravio greške i stremit će prema tome da ih ne ponovi. Sva sreća po njega, po reprezentaciju i po sve nas koji volimo hrvatsku reprezentaciju da nas te greške nisu koštale bodova. Više nema nikakvih priprema, tek nekoliko dana kako bi Dalić shvatio koje su taktičke odluke najbolje i kako ih ne bi u zadnjih dan-dva najednom mijenjao.

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Ključne riječi
SP 2026. Hrvatska reprezentacija

Komentara 41

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Avatar IIII4
IIII4
11:57 24.06.2026.

Nadam se da Dalića neće i Gana iznenaditi svojom kvalitetom, brzinom i organizacijom.

TO
tomislav10
11:34 24.06.2026.

Početničke greške izbornika koji godinama vodi reprezentaciju s istim kadrom...

Avatar Zgubider..
Zgubider..
13:16 24.06.2026.

"...a evo s kojim igračem Modrić više ne može igrati zajedno..."___Koji Modrić?! Do sada bi i sljepome bilo jasno da Modrić više nema šta tražiti na ovom Svjetskom prvenstvu! Širi ruke, traži loptu, gura se svugdje i na kraju gubi lopte! Gana je pobijedila Panamu isto ko i mi (1:0), ali je kvalitetnom obranom odigrala nerješeno s Englezima, koji su nama uvalili 4 komada! Budemo li protiv Gane igrali ko noćas, poraz je jako lako moguć...

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