Turudić: Tko traži moju smjenu, krši zakon

Glavni državni odvjetnik RH Ivan Turudić posjetio je Vukovar gdje je, između ostalog, govorio i o procesuiranju odgovornih za ratne zločine. Prema njegovim riječima svaka nova grobnica veliki je izazov za procesuiranje s obzirom na niz otegotnih okolnosti, poput protoka vremena, nedostatka svjedoka, ali i izostanka suradnje državnih organa iz Srbije. – Nećemo se umoriti od procesuiranja odgovornih kao što se nismo umorili ni od procesuiranja slučajeva iz Drugog svjetskog rata. Problem je što su neke od grobnica ne samo sekundarne grobnice nego možda i tercijarne što dodatno sve otežava. Tu je i problem šutnje i nesuradnje među onima koji nešto znaju tako da je taj posao istražiteljima i tužiteljima sve teži i teži – rekao je Turudić.

Na novinarski upit kakva bi osoba trebala biti novi predsjednik Vrhovnog suda Turudić je rekao kako više nije u sudstvu, ali da ta osoba svakako treba biti dobar profesionalac koja će svoj posao raditi odgovorno. Komentirao je i akciju SDP-a koja za cilj ima njegovu smjenu poručivši im neka rade svoj posao, ali ustvrdio je i da idu posve pogrešnim pravnim putem. – Neprihvatljivo je da moju smjenu traže u postupanju u konkretnom predmetu. Oni koji to traže zapravo krše zakon – rekao je Turudić.

Bilo je riječi i o više puta odgađanom početku suđenja bivšem županu Vukovarsko-srijemske županije Damiru Dekaniću kao i odgađanju početka suđenja bivšem ministru obrane Mariju Banožiću. Njegovo suđenje trebalo je početi prošlog tjedna, ali je zbog bolovanja sutkinje odgođeno. – Ne ide nam to na ruku, ali tužitelji ne mogu na to utjecati. DORH nije kriv zato što je sutkinja bolesna. To su pitanja upućena na krivu adresu. To sigurno nije dobro i takve stvari donose određenu reputacijsku štetu cijelom pravosuđu. Ne kažem da se išta namjerno opstruira, ali to svakako nije dobro – istaknuo je Turudić.

Na upit da tome u kojem smjeru ide slučaju Dabro i postoje li možda neke nove snimke, Turudić je rekao kako ne želi komentirati slučaj koji je u tijeku. O akciji Turudićeva opoziva govorio je saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipe Mlinarić koji je podsjetio da DP nije ni glasao za Turudića te još jednom rekao kako je sterilna oporba imala priliku kada se glasalo o skidanju saborskog imuniteta i određivanje istražnog zatvora Josipu Dabri. – Kada SDP uspije skupiti sve oporbene zastupnike, neka slobodno dođu u DP i naša će im vrata biti otvorena. Ali mislim da Siniša Hajdaš Dončić nema ni snage ni karizme ni bilo čega drugoga da to napravi te od toga neće biti ništa – rekao je Mlinarić.

