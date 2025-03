Domovinski pokret ipak neće glasovati za rušenje Turudića: Jasno je što bi se tada dogodilo

Domovinski pokret, po svemu sudeći, neće podržati SDP-ovu inicijativu smjene Ivana Turudića s pozicije glavnog državnog odvjetnika. Proizlazi to iz jučerašnjih izjava potpredsjednika stranke Stipe Mlinarića, koji se još jednom obrušio na najveću stranku oporbe jer su njezini zastupnici HDZ-u držali kvorum kod glasovanja o skidanju imuniteta Josipu Dabri. Mlinarić je podsjetio kako to nije prvi put da je SDP HDZ-u držao kvorum, kako se to dogodilo i prilikom imenovanja Milorada Pupovca na čelo Odbora za ljudska prava, čemu se DP protivio.

– Zašto bismo mi sada spašavali SDP? – upitao je, poručujući SDP-ovcima da o inicijativi rušenja Turudića s njima mogu razgovarati tek kad osiguraju potpise kompletne oporbe. A te potpise, kako smo već izvijestili, SDP ne može osigurati jer su DOMiNO, SDSS, Hrvatski suverenisti i nezavisni Josip Jurčević najavili da neće dići ruku za Turudićevu smjenu. A bez njihovih ruku oporba ne može do 76 glasova potrebnih za donošenje zaključka kojim bi se Vladu obvezalo da pokrene razrješenje glavnog državnog odvjetnika.

Turudić, dakle, ne bi "pao" ni da za SDP-ov prijedlog glasuje i svih osam DP-ovih zastupnika, no to ne umanjuje težinu riječi koje su na Turudićev račun proteklih dana izrekli čelnici DP-a. Predsjednik stranke Ivan Penava je, među ostalim, ustvrdio kako državu vode cirkusanti te poručio kako DP u tom cirkusu ne želi sudjelovati. Na izravno pitanje hoće li DP glasovati za SDP-ov prijedlog Turudićeva opoziva Mlinarić jučer nije dao izravan odgovor, no poručio je kako DP-u ne pada na pamet rušiti vlastitu vladu.

– Recite mi iz kojeg razloga bi Domovinski pokret rušio vlastitu vladu u kojoj provodi svoj program i u koju je ušao da bi mijenjao neke stvari? Vidimo da u Europi desne stranke preuzimaju vlast, pa zašto bismo mi bili idioti koji će srušiti vladu i jednom nesposobnom SDP-u i Sandri Benčić izručiti Hrvatsku? – rekao je Mlinarić.

A budući da je smjena glavnog državnog odvjetnika izuzetno krupno pitanje, jasno je da bi situacija u kojoj bi DP glasovao za njegovo razrješenje, a HDZ protiv, značila automatsku propast koalicije i pad vlade dviju stranaka. Toga je zasigurno svjestan i Mlinarić, kao i drugi u DP-u pa je njegove poruke moguće iščitati jedino kao najavu da DP neće stati uz SDP-ov prijedlog. To, dakako, ne znači da Turudić može računati da će njegovo godišnje izvješće dobiti potporu DP-ovih zastupnika, no neprihvaćanje izvješća po zakonu nije razlog za prestanak mandata glavnog državnog odvjetnika.