Turski odvjetnik kapetana Bekavca: 'Uhićenje je bilo 100 posto pogrešno. Bez konačne odluke ne mogu reći točno zašto je pušten'

U raciji u turskoj luci u Iskenderunu prije gotovo dvije godine hrvatski kapetan Marko Bekavac uhićen je nakon što je na njegovu brodu Phoenician M pronađeno 137 kilograma kokaina, skrivenog među teretom ugljena, a optužen je zbog krijumčarenja droge na 30 godina zatvora u rujnu prošle godine. Napokon je slobodan, ali ne i od teških optužbi u slučaju koji još traje i intrigira, ne samo zbog ozbiljnosti optužbi, nego i zbog pitanja koliko je uopće realno da jedan čovjek, pa bio on i zapovjednik broda, fizički nadzire svaki trenutak i svaki komad tereta koji se ukrcava.

Do povratka Bekavca došlo je nakon koordiniranih aktivnosti Vlade, Ministarstva pravosuđa i diplomacije, a o okolnostima koje su se događale u pozadini priče tijekom dosadašnjeg dijela procesa za Večernji govori Cengiz Sönmez, turski odvjetnik kapetana Marka Bekavca.

Kako je točno izgledalo uhićenje hrvatskog kapetana Bekavca, kako ga opisuju turske vlasti, a kako vi? Kada su droge pronađene u skladištima broda, po turskom zakonu kapetan je odgovoran nadzirati brod tijekom ukrcaja. Zato su uhitili prvog i drugog kapetana, iako nisu našli nikakav dokaz da je kapetan bio umiješan. Tužitelj je naveo da je dužnost kapetana nadzirati brod i paziti da ne dođe do unosa droge. To je bila samo pretpostavka.

Koji je bio ključni argument ili dokaz koji je doveo do puštanja na slobodu? Slučaj još nije završen. No tri puta smo se žalili Vrhovnom i Visokom vrhovnom sudu na odluku o zadržavanju kapetana, a glavni tužitelj se protivio. Na kraju su ga pustili. Možda je u tome ulogu imalo i hrvatsko veleposlanstvo, jer je veleposlanik radio pritisak na Ministarstvo pravosuđa da se spis detaljno pregleda. Bez konačne odluke ne mogu reći točno zašto je pušten.

Naš je argument bio da je nemoguće da kapetan fizički nadzire ukrcaj 24 sata dnevno, deset dana zaredom. To je protivno ljudskoj prirodi i radnim procedurama. Teret je bio ugljen, a vreće skrivene u ugljenu bilo je gotovo nemoguće uočiti, pogotovo noću. Uz to, sigurnosne mjere na brodu nisu mu dopuštale nadzor ukrcaja – njegova je dužnost bila odgovornost za plovidbu, a ne za utovar. Drugi kapetan bio je zadužen za ukrcaj, što sud nije uzeo u obzir, iako smo to dokazali dokumentacijom.

Koliko je postupak bio transparentan i jesu li poštovana prava kapetana Bekavca? Činilo se da je transparentan.

Je li ovaj slučaj neuobičajen kada se radi o stranim državljanima u Turskoj? Nema razlike u turskom zakonu i ustavu između Turaka i stranaca. Imamo zakone usklađene s EU, a kazneni zakon preuzet je uglavnom iz talijanskog prava, s određenim razlikama u praksi.

Postoje li posebne zakonske odredbe u Turskoj koje se odnose na kapetane i pomorce? Naravno. Naš trgovački zakon preuzet je iz njemačkog trgovačkog prava – gotovo isti.

Koliko je suradnja s hrvatskom diplomatskom službom utjecala na tijek postupka? Pratili su predmet od početka i doista su se trudili gurati ga naprijed. Tome sam osobno svjedočio.

Jeste li imali izravni kontakt s obitelji kapetana Bekavca i je li to pomoglo obrani? Posjetio sam ga u zatvoru dvaput i imao sam sastanak s njegovom obitelji.

Kako ste osobno doživjeli ovaj slučaj – pravno i ljudski? Pravno, ovo je bilo 100 posto pogrešno uhićenje. Dakle, ni ljudski nije bilo dobro, bilo je nehumano.

Što ovaj slučaj otkriva o položaju stranih pomoraca u Turskoj? Nema razlike između turskih i stranih pomoraca u Turskoj, ni po zakonu ni po ustavu.

Jeste li imali prepreka u pristupu sudu ili dokazima tijekom postupka? Ne, nikada. Katkad su postojala kratka kašnjenja, ali ona su bila razumljiva.

Koju biste poruku poslali pomorcima koji plove u regiji, s obzirom na ono što se dogodilo kapetanu Bekavcu? Trebali bi imati vodič o svojim odgovornostima i dužnostima na brodu, tiskan i spreman za predaju sudu. Da su to imali, možda se slučaj ne bi toliko zakomplicirao. Ako se teret ukrcava u zemljama poput Kolumbije, gdje je droga veliki problem, trebaju unajmiti dodatne nadzornike. U protivnom može biti problema. Kapetan je u ovom slučaju tražio dodatno osiguranje i nadzornike od brodovlasnika, no oni su odbili platiti. Sama ta činjenica da je tražio dodatnu sigurnost pokazuje da nije bio umiješan – inače, zašto bi to tražio?

Hoće li kapetan Bekavac tražiti odštetu zbog slučaja? To je na njemu. Presuda nije donesena, pa tu ne mogu ništa dalje komentirati.