PIŠE BOŽENA MATIJEVIĆ

Slučaju kapetana Bekavca hrvatske institucije pristupile mudro

storyeditor/2025-08-09/bekavac_3.jpeg
Privatni arhiv
Autor
Božena Matijević
11.08.2025.
u 15:00

Pomorac Marko Bekavac nevin je završio u turskom zatvoru jer su ga optužili za krijumčarenje silnih kilograma kokaina pronađenog na brodu kojim je zapovijedao

Biti nevin/nevina u zatvoru. Nažalost, ima i toga. I mogli bismo reći da to spada u onih tek nekoliko najgorih stvari koje se čovjeku mogu dogoditi za njegova vijeka. Ta je mučna sudbina snašla našeg pomorca, iskusnog kapetana duge plovidbe Marka Bekavca koji je pred kraj svoje uzorne pomorske karijere doživio da ga u listopadu 2023. ni za što krivog niti odgovornog u Turskoj uhite i optuže za krijumčarenje silnih kilograma kokaina koji su pronađeni na stranom brodu kojem je on kapetanski bio na čelu. I osudiše ga na 30 godina zatvora premda je od prvog dana ustrajno i argumentirano negirao sve optužbe tvrdeći da nije kriv, da ni za kakvu drogu nije znao.

