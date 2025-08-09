Jozo Bekavac: 'Jučer me brat zvao i rekao mi da ga premještaju u drugi zatvorski blok. I onda danas - iznenađenje'

Uh, što da vam kažem, svima nam je ovo bila baš preradosna vijest. Kao grom iz vedra neba. Nadali smo se mi tome, ali se onda ipak sve dogodilo iznenada. Već kada je državno tužiteljstvo u Turskoj prije pet mjeseci ukinulo presudu, što bi značilo kako su uvidjeli da su pogriješili, bio je to neki dobar znak. No nije se znalo hoće li nakon toga cijeli proces biti ponovljen ili će uslijediti puštanje na slobodu. Mislili smo, evo, sad je počelo i ljeto, traju godišnji odmori, sve će se to još oduljiti. Svi smo mi u obitelji bili optimistični, pogotovo nakon te ukidajuće presude. To je bio dobar znak da bi stvari mogle krenuti na dobro i svi smo vjerovali da će Marko biti pušten jer smo znali da nije kriv, ali neizvjesnost je uvijek postojala. I bila mučna. I njemu i nama. Jučer me on zvao i rekao mi je u telefonskom razgovoru da ga očito premještaju u drugi zatvorski blok te me zamolio mogu li provjeriti i doznati što se događa. I onda danas - iznenađenje. Još ga nisam vidio, samo smo se čuli telefonom. Treba mu vremena dok sabere sve dojmove. Treba mu vremena da se smiri, da se sve slegne, da se nadiše slobodnog zraka. On je pod šokom. Ni on sam još ne vjeruje da je pušten. Znate li vi što znači dvije godine zatvora, dvije godine bez slobode? A to je strogo čuvani zatvor, nitko tamo ne zna engleski jezik, on ne zna turski jezik... Nisu ga maltretirali, no bili su to jako teški uvjeti. I hvala Bogu da je sve to sad prošlo - kazao nam je danas Jozo Bekavac, brat oslobođenog kapetana Marka Bekavca koji je jutros kao slobodan čovjek stigao u Hrvatsku nakon dvije godine povedene u turskom zatvoru.

I on nam je otkrio ponešto o tome kako je njegov brat podnosio zatvorske dane.

- On je mentalno jak, no bilo je trenutaka kada bi potonuo, kada bi nastupila neka kriza, ali mi smo ga stalno hrabrili i govorili mu da mora izdržati, da ne smije gubiti nadu. Uostalom, danas sutra sve će vam on to sam moći reći, samo kada malo dođe k sebi od svega što je proživio. Eto, i on sam je iznenađen ovime što se jutros dogodilo. I to govori da se sve odvilo na brzinu. Očito su naša diplomacija i naša država učinile puno, pomoć je zaista bila velika. I svima hvala na tome - kazao je na kraju Jozo Bekavac.