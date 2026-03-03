Naši Portali
UHIĆEN U VELJAČI

Grgić iz zatvora dao ostavku na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške

Osijek: Privođenje gradonačelnika Vinka Grgića kod istražnog suca
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Nikola Blažeković/Hina
03.03.2026.
u 19:30

Danas je ispitan i zadnji svjedok koji se odnosi na njega pa bi mogao biti ukinut istražni zatvor za sada bivšeg gradonačelnika

Vinko Grgić iz pritvora je dao ostavku na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške putem odvjetnika Frana Olujića, koji je vijest u utorak potvrdio Hini. Vlada bi u roku tri mjeseca trebala raspisati izbore za gradonačelnika Nove Gradiške, jer je ostavka došla u prvoj polovici novog mandata. Grgić je uhićen sredinom veljače u akciji Uskoka. Tereti ga se da je od veljače 2024. do travnja 2025. tražio novac i protuusluge u nekoliko poslova povezanih s nekretninama i javnom nabavom.

Danas je ispitan i zadnji svjedok koji se odnosi na njega pa bi mogao biti ukinut istražni zatvor za sada bivšeg gradonačelnika Nove Gradiške, jer sad neće biti u mogućnosti ponoviti kaznena djela za koje ga se sumnjiči. Vinko Grgić ostavku je prvi put dao 2020. kada je priveden u kraju afere Janaf i pobijedio na budućim lokalnim izborima. Nije poznato hoće li se ponovo kandidirati na izvanrednim izborima za dužnost gradonačelnika Nove Gradiške na kojoj je proveo 10 godina.

Ključne riječi
ostavka pritvor Nova Gradiška Vinko Grgić

