Grgić iz zatvora dao ostavku na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške

Vinko Grgić iz pritvora je dao ostavku na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške putem odvjetnika Frana Olujića, koji je vijest u utorak potvrdio Hini. Vlada bi u roku tri mjeseca trebala raspisati izbore za gradonačelnika Nove Gradiške, jer je ostavka došla u prvoj polovici novog mandata. Grgić je uhićen sredinom veljače u akciji Uskoka. Tereti ga se da je od veljače 2024. do travnja 2025. tražio novac i protuusluge u nekoliko poslova povezanih s nekretninama i javnom nabavom.

Danas je ispitan i zadnji svjedok koji se odnosi na njega pa bi mogao biti ukinut istražni zatvor za sada bivšeg gradonačelnika Nove Gradiške, jer sad neće biti u mogućnosti ponoviti kaznena djela za koje ga se sumnjiči. Vinko Grgić ostavku je prvi put dao 2020. kada je priveden u kraju afere Janaf i pobijedio na budućim lokalnim izborima. Nije poznato hoće li se ponovo kandidirati na izvanrednim izborima za dužnost gradonačelnika Nove Gradiške na kojoj je proveo 10 godina.