Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 208
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Rat se dramatično širi Bliskim istokom, Izraelci udaraju po Libanonu, Trump prijeti: 'Spremni smo za VELIKU POBJEDU'
Trump šokirao svijet svojim ratnim planom: Otkrio da ga je jedan detalj kod Iranaca iznenadio
Dio Hrvata izvukli busom iz Izraela preko Egipta
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Reagiranje JANAF-a

MOL na ruskoj nafti ostvaruje oko milijardu eura dodatnog profita godišnje

Omišalj: Postrojenja JANAF-a na otoku Krku
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
03.03.2026.
u 19:05

Razlika u ukupnoj cijeni sirove nafte ne proizlazi iz transporta, već iz činjenice da je ruska sirova nafta oko 30% jeftinija od neruske, poručuju iz JANAF.a

MOL Grupa nizom javnih istupa intenzivira napade na JANAF d.d., pokušavajući stvoriti privid opravdanja za vlastiti uvoz diskontirane ruske nafte, na kojoj ostvaruje oko milijardu eura dodatnog profita godišnje. Povodom posljednjih navoda o tranzitnim naknadama, JANAF d.d. dužan je javnosti iznijeti činjenice.

Rasprava o cijeni „po toni na 100 kilometara“ promašuje bit zato što je JANAF 2,3 puta kraći naftovod od ruske Družbe. Kupac kupuje tone isporučene nafte do odredišta, a ne tone po kilometru cjevovoda. Jedini relevantan kriterij jest ukupna cijena transporta po toni.
Prema tom kriteriju, transport nafte putem JANAF-a približno je tri puta jeftiniji po toni nego transport putem naftovoda Družba. To je usporedba koja ima tržišnog smisla.

Razlika u ukupnoj cijeni sirove nafte ne proizlazi iz transporta, već iz činjenice da je ruska sirova nafta oko 30% jeftinija od neruske. Cjevovodni transport sudjeluje tek s nekoliko postotaka u ukupnoj cijeni nafte i nije odlučujući faktor.

Uloga JANAF-a u osiguravanju stabilne opskrbe Mađarske i Slovačke potvrđena je i u recentnim događajima, kada je prihvaćeno osam tankera neruske nafte radi očuvanja kontinuiteta isporuka. Sustav je operativan, kapacitet postoji i alternativa funkcionira u praksi.
Stoga je legitimno postaviti ključno pitanje: je li prioritet sigurnost i diversifikacija opskrbe Mađarske i Slovačke ili maksimalizacija profita MOL-a na temelju diskontirane ruske nafte? Brojevi su jasni. Sustav JANAF-a funkcionira. Sigurnost opskrbe nije upitna.
Ključne riječi
jadranski naftovod MOL JANAF

Komentara 1

Pogledaj Sve
CC
ceterum censeo
20:01 03.03.2026.

Sve jasno

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!