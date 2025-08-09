Odvjetnica kapetana Bekavca: Supruga je skoro pala u nesvijest kad joj se jutros pojavio na vratima

Nakon mraka uvijek slijedi svjetlo. A jutarnje je svjetlo danas obasjalo našeg pomorca, iskusnog kapetana duge plovidbe Marka Bekavca, njegovu obitelj, rodbinu, prijatelje, sve kolege pomorce, ali i cijelu našu zemlju jer je brzinom munje prostrujala vijest da je kapetan Bekavac pušten iz turskog zatvora te je jutros stigao u Hrvatsku.

- Zadovoljni smo. Ma, prezadovoljni i iznenađeni jer nismo očekivali da bi se ovo moglo dogoditi ovako, preko noći. Imali smo neke indicije, ali nismo znali o čemu se točno radi jer se cijelo vrijeme sve odvijalo tihom diplomacijom naših institucija. U tu su zajedničku suradnju bili uključeni i ministarstva vanjskih i europskih poslova te pravosuđa i uprave, na čelu s Gordanom Grlićem Radmanom i Damirom Habijanom, i premijer Andrej Plenković, i predsjednik države Zoran Milanović, i naše veleposlanstvo u Turskoj predvođeno veleposlanikom Hrvojem Cvitanovićem, kao i veleposlanikov pomoćnik Mario Zadro. Moram spomenuti i muftiju Aziza Hasanovića te bivšeg ministra vanjskih poslova i nekadašnjeg veleposlanika naše zemlje u Italiji Davorina Rudolfa. Svi su oni jako puno pomogli i također su zaslužni za ovakav sretan ishod. U dvije godine napravili smo pravo čudo, uzimajući u obzir situaciju u kojoj se kapetan Bekavac zatekao. I zato smo sada presretni što je kapetan pušten i slobodan - zadovoljnim nam je glasom danas kazala odvjetnica kapetana Bekavca u Hrvatskoj Jasna Kotarac Jabuka koju smo pitali može li nam reći i štogod o tome kako se kapetan Bekavac nosio s presudom i boravkom u turskom zatvoru.

- Bilo mu je jako teško, posebno zato što je znao da je nevin. Upao je u niz nesretnih okolnosti, bio je u njih naprosto uvučen. No on je izuzetno mentalno jak čovjek, izdržao je sve nedaće, ali mu pritom nije bilo nimalo lako. Tim više što ima dvoje djece, nikada nije bio ni za što kažnjavan, imao je uzornu karijeru i bio je zapravo pred kraj svoje kapetanske karijere kada mu se dogodilo sve to s presudom za doživotnu kaznu. I on je jučer mislio da ga samo premještaju u drugi blok zatvora da bi tek kasnije shvatio da ga se pušta na slobodu - opisala nam je odvjetnica Kotarac Jabuka ponešto od onoga što se našem kapetanu događalo u protekle dvije godine pa sve do jučer. A onda je još dodala:

- Kapetan Bekavac zasad neće davati nikakve izjave. I to je razumljivo. On se sad najprije mora dobro odmoriti, skupiti misli, "proći" još jednom kroz sve to što se dogodilo. Evo, njegova mi je supruga rekla da se jutros otišao prošetati uz more, a kada joj se jutros pojavio na vratima ona je od iznenađenja skoro pala u nesvijest. Naime, nitko, ni najuža obitelj, nije znao da će kapetan biti pušten. Nešto se naslućivalo, mislilo se da će se ići na ponavljanje cijelog procesa, ali o oslobađanju i puštanju na slobodu nitko nije znao ništa. Zato je ovakav ishod svima bio pravo iznenađenje.

A što sad slijedi, ima li ih i koji su daljnji pravni koraci u ovom slučaju, zanimalo nas je. - O tome vam u ovom trenutku ne smijem ništa reći - kratko je na naše pitanje uzvratila odvjetnica Kotarac Jabuka.

Na kraju smo je pitali je li joj kao odvjetnici s 25 godina dugom karijerom slučaj kapetana Bekavca bio posebno izazovan. - Svakako, bilo mi je to jako izazovno. Svu sam svoju energiju uložila u taj slučaj i učinila sam sve što se moglo ovdje u Hrvatskoj. Uz to što je kapetanu Bekavcu trebala pomoć iz Hrvatske, kapetan je imao i odvjetnika u Turskoj s kojim sam blisko surađivala. Ni taj odvjetnik u Turskoj nije znao da će kapetan danas biti pušten na slobodu. Sve u svemu, bio je to jedan složen, kontinuiran, zahtjevan i vrlo delikatan rad. Prošli smo kroz puno sastanaka sa svim institucijama. I ma koliko god cijeli taj slučaj bio složen ipak smo svi vjerovali i znali da će jednom sve završiti dobro i sretno. I zato je ovo jedan dobar i sretan dan ne samo za kapetana Bekavca već i za sve pomorce jer njegov slučaj potvrđuje da pravda na kraju ipak pobjeđuje - uzbuđenim nam je glasom kazala odvjetnica Jasna Kotarac Jabuka.