Oglasio se kapetan Bekavac i otkrio detalje puštanja iz zatvora: 'Nisam ništa razumio, samo sam usred noći izašao'

Nakon što je gotovo dvije godine proveo u turskom zatvoru Marko Bekavac je konačno pušten na slobodu. Kaznu od 30 godina zatvora dobio je zbog droge pronađene na brodu kojim je zapovijedao, a vijest o njegovom puštanju potvrdio je ministar pravosuđa Damir Habijan.

Kapetan Bekavac uhićen je 6. listopada prošle godine u luci Ereğli u Turskoj. Brod Phoenician M isplovio je iz Kolumbije, gdje je droga također pronađena, a iako je od početka tvrdio da nije znao ništa o krijumčarenju, nije mu bilo povjereno da se brani sa slobode. Tražio je dodatne sigurnosne mjere na brodu, pa čak i postavljanje kamera, no njegove molbe nisu uslišene. Ipak, sud u Turskoj osudio ga je na najtežu kaznu – 30 godina zatvora.

“Prvi put sam se ukrcao na taj brod. Od početka sam tražio da se brod bolje osigura, da posada bude odgovorna, ali sve je bilo unaprijed isplanirano i nažalost nisam znao za drogu,” prisjeća se kapetan. “Nikada nisam vidio ni vreću s drogom, a droga je pronađena u potpalublju, na mjestu gdje nisam imao pristup." rekao je za 24sata.

Borba za istinu i pravdu bila je teška i iscrpljujuća, ali Bekavac je nije odustajao. “Sve je ovo strašno i nevjerojatno. Sad kad sam slobodan, želim samo odmor i da se istina konačno sazna. Ne smije se dopustiti da se ovakve stvari ponove ni jednom kapetanu ili bilo kome drugome,” poručuje.

Njegov brat Jozo Bekavac otkrio je za 24sata kako je obitelj reagirala. “Zvao me je u petak da mu provjerim što se događa jer su ga premještali u drugi zatvor. Nitko nije znao što se događa. Kad je u subotu ujutro stigla vijest da je slobodan, nismo mogli vjerovati. Velika je ovo zasluga Ureda predsjednika, Vlade, Ministarstva vanjskih poslova, sindikata i udruge kapetana. Svi su se maksimalno angažirali i pomogli nam,” govori Jozo.

Marko je nakon puštanja nazvao suprugu Katiju, koja ga je dočekala u svom domu u Splitu. ““Ja sam osmoga, u petak oko 15:20 sati, izvučen iz zatvora. Nisam ništa razumio, mislio sam da me samo premještaju. Uslijedio je trenutak kad sam se našao u restoranu, osvježio se i obukao. Tada su mi rekli da sam slobodan. U dva sata poslije ponoći imao sam let za Zagreb, a zatim za Split. Još nisam ni stigao razaznati što se dogodilo. Sve je bilo jako brzo i nekako nestvarno. Jako sam sretan što sam opet sa svojom obitelji,” rekao je kapetan.