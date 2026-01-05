Naši Portali
EU SIGURNOST

Turska upozorava: Europa mora sama štititi svoju sigurnost dok SAD okreće leđa

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan looks on during an interview with Reuters at the 23rd edition of the annual Doha Forum, in Doha
Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA/REUTERS
1/3
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
05.01.2026.
u 21:02

"Mi Europljani smo svi u istom čamcu. Osiguranje sigurnosti vlastitog doma je egzistencijalna nužnost.

Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je u ponedjeljak da Europa, suočena s američkim povlačenjem mora "preuzeti veću odgovornost" za vlastitu sigurnost. "Rat u Ukrajini i evolucija američkih strateških prioriteta ne ostavljaju Europi ništa doli preuzeti veću odgovornost za vlastitu sigurnost", rekao je Fidan na diplomatskom sastanku u Lisabonu, prenio je AFP-u izvor iz Ministarstva vanjskih poslova.

"Mi Europljani smo svi u istom čamcu. Osiguranje sigurnosti vlastitog doma je egzistencijalna nužnost. Ne možemo delegirati svoju sigurnost drugima", rekao je Fidan te također izrazio žaljenje što Europska unija drži podalje njegovu zemlju, članicu NATO-a.  

"Unatoč službenim obvezama suradnje sa saveznicima izvan Europske unije, Turska je godinama isključena iz sigurnosnih i obrambenih okvira Europske unije", požalio se šef turske diplomacije.  "Razlog je jasan. Uži nacionalni programi nekoliko država članica uzeli su šire strateške interese Europe za taoce", nastavio je Fidan ukazujući, ali ne imenujući na susjednu Grčku.

Ključne riječi
NATO sigurnost Europa Turska

