Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 47
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#IRAN
#LIGA PRVAKA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POLICIJA IMALA PUNE RUKE POSLA

Krali, prijetili i iznuđivali, a jednoj žrtvi zapalili vozilo i to joj prenosili video pozivom

ARHIVA - Zagreb: 2006. zapaljen automobil Damira Škare, bivšeg boksača, političara i poduzetnika
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
VL
Autor
Ivana Jakelić
27.02.2026.
u 08:28

Ukupna šteta je 15.720 eura, a 33-godišnjak i 26-godišnjaku su uhićeni te kazneno prijavljeni

Pune ruke posla imala je zagrebačka policija s 33-godišnjakom i 26-godišnjakinjom koje sumnjiči za iznudu, pokušaj iznude, općeopasnu radnju, tešku krađu, otuđenje tuđe stvari...

Sve je počelo, kada je 26-godišnjakinja početkom veljače iz dvije trgovine ukrala 11 parfema koje je iz trgovine iznijela skrivajući ih pod odjećom. Nju se sumnjiči i da je 10. veljače neovlašteno uporabila tuđu pokretnu stvar i to nakon što se sastala s 33-godišnjakom i 34-godišnjakom na parkiralištu u Jankomiru. Tijekom tog sastanka iz jakne 34-godišnjaka, koja je bila u Škodi uzela je ključeve Golfa austrijskih oznaka. Nakon što su se 33-godišnjak i 34-godišnjak udaljili s mjesta sastanka, ona se vratila te se odvezla s Golfom, kojim se kasnije vozila po Zaprešiću. Vlasnik vozila, 34-godišnjak ju je u više navrata pokušao kontaktirati kako bi mu vratila vozilo, no ona mu se nije javljala.

U međuvremenu, ona i 33-godišnjak se sumnjiče za pokušaj iznude nad 38-godišnjakinjom koju su između 10. i 22. veljače u više navrata zvali na mobitel. Verbalno su joj prijetili tražeći da im vrati nepostojeći dug od nekoliko tisuća eura. Prijetili su i njoj i njezinoj obitelji, što je 38-godišnjakinju preplašilo pa se ona obratila - policiji.

Nadalje, 33-godišnjak se sumnjiči da je 18. veljače pokušao iznuditi 34-godišnjaka, kojeg je tražio isplatu nepostojećeg dugovanja. U tom slučaju se radilo o nekoliko desetaka tisuća eura. Kako mu 34-godišnjak nije isplaćivao nepostojeći dug, 33-godišnjak se sumnjiči da ga je nazvao i verbalno m prijetio, a zatim mu je poslao i video u kojem mu prijeti da će mu oštetiti vozilo. Nekoliko sati kasnije, 33-godišnjak je došao na parkiralište u neposrednoj blizini benzinske postaje u Ulici bana Josipa Jelačića gdje je bio parkiran Volkswagen austrijskih registarskih oznaka kojeg je koristio 34-godišnjak. Kada je došao do vozila, 33-godišnjak je ponovo nazvao 34-godišnjaka te mu je preko video poziva pokazao kako mu je zapalio vozilo!? Nakon toga, ali i novih još ozbiljnijih prijetnji, i 34-godišnjak se odlučio obratiti policiji. Ukupna šteta je 15.720 eura, a 33-godišnjak i 26-godišnjaku su uhićeni te kazneno prijavljeni.

Ključne riječi
kriminalci policija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!