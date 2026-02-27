Krali, prijetili i iznuđivali, a jednoj žrtvi zapalili vozilo i to joj prenosili video pozivom

Pune ruke posla imala je zagrebačka policija s 33-godišnjakom i 26-godišnjakinjom koje sumnjiči za iznudu, pokušaj iznude, općeopasnu radnju, tešku krađu, otuđenje tuđe stvari...

Sve je počelo, kada je 26-godišnjakinja početkom veljače iz dvije trgovine ukrala 11 parfema koje je iz trgovine iznijela skrivajući ih pod odjećom. Nju se sumnjiči i da je 10. veljače neovlašteno uporabila tuđu pokretnu stvar i to nakon što se sastala s 33-godišnjakom i 34-godišnjakom na parkiralištu u Jankomiru. Tijekom tog sastanka iz jakne 34-godišnjaka, koja je bila u Škodi uzela je ključeve Golfa austrijskih oznaka. Nakon što su se 33-godišnjak i 34-godišnjak udaljili s mjesta sastanka, ona se vratila te se odvezla s Golfom, kojim se kasnije vozila po Zaprešiću. Vlasnik vozila, 34-godišnjak ju je u više navrata pokušao kontaktirati kako bi mu vratila vozilo, no ona mu se nije javljala.

U međuvremenu, ona i 33-godišnjak se sumnjiče za pokušaj iznude nad 38-godišnjakinjom koju su između 10. i 22. veljače u više navrata zvali na mobitel. Verbalno su joj prijetili tražeći da im vrati nepostojeći dug od nekoliko tisuća eura. Prijetili su i njoj i njezinoj obitelji, što je 38-godišnjakinju preplašilo pa se ona obratila - policiji.

Nadalje, 33-godišnjak se sumnjiči da je 18. veljače pokušao iznuditi 34-godišnjaka, kojeg je tražio isplatu nepostojećeg dugovanja. U tom slučaju se radilo o nekoliko desetaka tisuća eura. Kako mu 34-godišnjak nije isplaćivao nepostojeći dug, 33-godišnjak se sumnjiči da ga je nazvao i verbalno m prijetio, a zatim mu je poslao i video u kojem mu prijeti da će mu oštetiti vozilo. Nekoliko sati kasnije, 33-godišnjak je došao na parkiralište u neposrednoj blizini benzinske postaje u Ulici bana Josipa Jelačića gdje je bio parkiran Volkswagen austrijskih registarskih oznaka kojeg je koristio 34-godišnjak. Kada je došao do vozila, 33-godišnjak je ponovo nazvao 34-godišnjaka te mu je preko video poziva pokazao kako mu je zapalio vozilo!? Nakon toga, ali i novih još ozbiljnijih prijetnji, i 34-godišnjak se odlučio obratiti policiji. Ukupna šteta je 15.720 eura, a 33-godišnjak i 26-godišnjaku su uhićeni te kazneno prijavljeni.